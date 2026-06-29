Anyaország, Sport :: 2026. június 29. 18:04 ::

Németh Zsanett halálával kapcsolatos félreértéseket kíván tisztázni a Magyar Birkózók Szövetsége

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) hétfőn közleményben kívánta tisztázni a 32 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett halálát övező félreértéseket, egyben továbbította a gyászoló család magyar sajtó irányába intézett nyomatékos kérését.

Az MBSZ a hírlevelében kiemelte: Németh Zsanett édesanyja és hozzátartozói "nyomatékosan kérik a hazai sajtó képviselőit, hogy ne kezeljék tényként a bolgár sajtóban megjelent találgatásokat". Hozzátették: a "nyomozás folyamatban van, és még a szülőkkel sem közölnek semmilyen információt az ügy jelenlegi állásáról".

A szövetség közleményében kihangsúlyozta, hogy a család tudomása szerint "Németh Zsanett nem járt pszichológushoz, sem pszichiáterhez, s nem állt gyógyszeres kezelés alatt. A tragédiát megelőző napokban több hazai barátjával is felvette a kapcsolatot, akikkel nyíltan beszélt aktuális élethelyzetéről, és nem mutatta depresszió jeleit".

A család továbbá kérte a sajtó és a nyilvánosság megértését annak kapcsán, hogy jelen időszakban nem kíván interjút adni, a médiamegkeresésekre nem reagál.

Az MBSZ beszámolt arról is, hogy a bolgár szövetség hivatalosan még mindig nem értesítette őket Németh Zsanett haláláról. A közleményből kiderül még, hogy az UTE korábbi kiválósága valóban tervezte a hazaköltözését, felvette a kapcsolatot korábbi klubjával és a Veszprémi Egyetemi Sport Clubbal is, utóbbival már nemcsak az aktív éveiről, hanem a pályafutása lezárását követő időszakról, terveiről is beszélt. Visszatérése már az MBSZ-nél is szóba került.

Korábban a bolgár és magyar szövetség egyeztetett Németh Zsanett országváltásáról és az MBSZ nyilatkozott arról, hogy Németh Zsanettet kompenzáció nélkül elengedi Bulgáriába. Idén márciusban megkapta a bolgár állampolgárságot, ám ez nem járt automatikus országváltással, kettős állampolgár lett, és ahhoz, hogy nemzetközi versenyeken Bulgária színeit képviselje, további intézkedések lettek volna szükségesek. Ezekre a honosításoknál megszokott módon az év végén, legkorábban idén októberben kerülhetett volna sor.

A nehézsúlyú birkózó 2021-ben versenyzett legutóbb világversenyen, 2022-ben költözött Bulgáriába, ahol néhány hete megnyerte az országos bajnokságot. Haláláról múlt kedden az arenasport.bg internetes oldal számolt be elsőként. Mint írták: az UTE korábbi, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, olimpikon versenyzője Szófiában 11. emeleti lakásának erkélyéről zuhant a mélybe.

(MTI)