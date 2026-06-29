Anyaország :: 2026. június 29. 15:06 ::

Helyettes államtitkár lett a TASZ munkatársa

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közölte, hogy dr. Zeller Juditot, a szervezet Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának eddigi vezetőjét a miniszterelnök a Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki.

Az alapjogok és az emberi méltóság érvényesülése iránt elkötelezett jogászként Zeller Judit 2016 óta dolgozott a TASZ-ban. Felbecsülhetetlen fontosságú a betegjogok, az önrendelkezés, az élet végi döntések, az oktatási jogok, a szülői jogok területén végzett munkája – olvasható a szervezet közleményében.

„Az oktatás szabadságáért küzdő mozgalmakat, az SZFE oktatóit, sztrájkoló tanárokat, érintett szülőket éppúgy segítette, mint azokat, akiknek az egészségügyben sértették meg a megfelelő ellátáshoz és tájékoztatáshoz fűződő jogait. A TASZ biztos abban, hogy Zeller Judit a kormányzati munkája során is ezt az emberi jogi szemléletet fogja képviselni” – jegyezte meg a Társaság a Szabadságjogokért.

„A jogvédő szervezet szerint reményre ad okot, hogy a kormányváltás óta számos, az emberi jogok iránt elkötelezett és a civil szférából érkező szakember kapott fontos kormányzati tisztséget. A TASZ a korábbinál összehasonlíthatatlanul jobb együttműködésben bízva, de továbbra is a hatalomtól függetlenül dolgozik azért, hogy a polgárok érvényesíthessék jogaikat az állami szervek indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben, és változás történjen a rendszerszintű problémák terén” – hangsúlyozta a szervezet.

(Index)