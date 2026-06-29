Anyaország :: 2026. június 29. 16:38 ::

Duna Menti Regionális Vízmű: a teljes összeomlás is elképzelhető

Kánikulai meleg idején a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás nem kényelmi szempont, hanem kritikus elvárás, de ehhez a lakosság együttműködése szükséges. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. nyomatékosan felhívja a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a víztakarékosságra, írták közleményükben.



Illusztráció: istockphoto

Mint fogalmaztak, a június 26-án pénteken bizonyos településeken elrendelt I. fokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás. Hétfőn reggel Szada – első településként – a hálózat túlterhelésének következtében vízszolgáltatás nélkül maradt.

Az átlagos vízigény néhol kétszeresét meghaladó vízfogyasztás fizikai és strukturális veszélyt jelent mind a vízbázisokra, a víztermelő kutakra és ivóvízvezeték-hálózatra. Amikor a rendszeren nagyobb a fogyasztás, mint a betáplálás, akkor súlyos műszaki meghibásodások léphetnek fel.

A hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény, mint egy átlagos időszakban, amikor csak a gazdálkodók, illetve a háztartások vízigénye merül fel mindenféle kerti tevékenység nélkül.

Június 29-én már nemcsak a Gödöllői járásban, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulása tapasztalható. Üröm, Pomáz, Solymár települések esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ívóvíz, és ha jelentős változás nem lesz a felhasználás volumenében, akkor még több településrész és település kerül hasonló helyzetbe, közölték.

A hétvégén a kritikus települések polgármestereitől a DMRV Zrt. kérte az együttműködésüket a lakosok minél szélesebb körű tájékoztatásában, de eddig nem tapasztalható csökkenés a vízfelhasználásban, sőt, növekedés jelentkezett. A mai napon a társaság minden önkormányzattól már II. fokú készültség elrendelését kérte, hogy megakadályozza a teljes hálózati összeomlást és a vízhiányt. A tilalmak ebben a fokozatban már a települések gazdasági szereplőit is érintik.

Sajnos a mai napon az tapasztalható, hogy egy normál munkanaphoz képest a vízfogyasztás továbbra is kritikus mértékű, egy hétvégi nyári napi igénynél is magasabb, nemhogy hétköznapi mértékre csökkent volna. Emiatt a rendszereink nem tudják megfelelően újrapótolni a tároló medencékben a hiányzó vízmennyiséget – írták.

Figyelmeztettek: ha a következő órákban a fogyasztók nem csak a szükséges vízfelhasználásra korlátozzák az igényeiket, abban az esetben a DMRV Zrt hálózatában a teljes összeomlás is elképzelhető.

Ha ez bekövetkezik, akkor a helyreállás hosszú időre is elhúzódhat.

A kritikus nyomáscsökkenés megállítása a lakossági alapellátás fenntartását szolgálja. A nem létfontosságú vízfogyasztás megszüntetése garantálhatja egyedül, hogy jusson elegendő ivóvíz az alapvető emberi szükségletekre: ivásra, főzésre, tisztálkodásra és a kritikus intézmények működésére, illetve tűzoltásra.

Korábban Zalában volt olyan mértékű vízhiány, hogy már a vécét sem lehetett lehúzni.

Szerda éjfélig meghosszabbodik a harmadfokú hőségriasztás

Szerda éjfélig meghosszabbítja a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos - emelte ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben hétfőn.

Azt írták: a országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a június 27-én 0 órától elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást július 1-jén (szerda) éjfélig az ország egész területére meghosszabbítja.

A tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat - hívták fel a figyelmet.

(MTI - 24)