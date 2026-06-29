Anyaország :: 2026. június 29. 19:28 ::

Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost az aranykonvojügyben

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Hajdu János volt rendőr altábornagyot, a Terrorelhárítási Központ egykori főigazgatóját. A gyanú szerint 2026 márciusában hét ukrán állampolgárt tartottak fogva jogalap nélkül, megalázó körülmények között.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség közleménye szerint 2026. március 4-én Hajdu János eligazítást tartott a műveleti feladatokban részt vevő vezetőknek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felkérésére utasítást adott arra, hogy az Ausztriából Magyarországon át Ukrajnába tartó, dollár- és euróbankjegyeket, valamint befektetési aranytömböket szállító járműveket fel kell tartóztatni, az ukrán állampolgárokat pedig bűncselekmény gyanújával el kell fogni.

Másnap, március 5-én 13 órakor a TEK rendőrei az M0-ás autóút alacskai pihenőhelyén megállították a két ukrán pénzszállító autót. A hét ukrán állampolgárt kiszállították, a földre fektették, kezüket hátrabilincselték, fejükre pedig – a szemek eltakarása céljából – fejjel lefelé fordított kámzsát húztak. A műveletet Hajdu János személyesen, a helyszínről irányította.

A TEK belső jelentései szerint az előállítások nagyjából két órán belül megszűntek, mert az ukránokat átadták a NAV-nak, az ügyészség szerint a valóság azonban más volt. Hajdu János tudott arról, hogy a NAV az érintetteket nem büntetőeljárás alá vont gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatta ki, vagyis törvényesen nem tarthatta volna fogva őket.

A pénzügyőrök többször is kérték, hogy vegyék le a tanúkról a bilincset, és jelezték, hogy további eljárási cselekményt nem terveznek. A TEK főigazgatója ennek ellenére fenntartotta a fogva tartást.

A hét ukrán állampolgárt végül legalább kilenc órán át tartották fogva jogalap nélkül, egészen addig, amíg az idegenrendészeti eljárásban elrendelt előállításra sor nem került. Mindezt a sértettek sanyargatásával hajtották végre: a bilincset még alvás közben is rajtuk hagyták, a látást akadályozó textília pedig emberi méltóságot sértő módon, a rendeltetésétől eltérően volt alkalmazva, mindez a fogva tartással szükségszerűen együtt járónál lényegesen nagyobb testi és lelki szenvedést okozott.

Az ügyészség hétrendbeli, sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettének gyanúját közölte Hajdu Jánossal.

A volt főigazgató nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, panasszal élt a gyanúsítás ellen, de vallomást tett.

Letartóztatását az ügyészség nem indítványozta: álláspontjuk szerint a szökés vagy a bizonyítékok eltüntetésének veszélye nem áll fenn, mivel Hajdu már hónapok óta tisztában van a nyomozással, amelyet a közvélemény és a média is széles körben figyelt. A Terrorelhárítási Központ egykori főigazgatója így szabadlábon védekezik.

A napokban az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt négy személy - köztük Orbán Viktor volt miniszterelnök - gyanúsításával egy időben elrendelt őrizetbe vételét és letartóztatását indítványozta.

Orbán Viktor és Magyar Péter is reagált

„Elindult a tiszás politikai leszámolás. A miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdu János tábornok, a TEK korábbi parancsnoka ellen” – reagált a Terrorelhárítási Központ egykori főigazgatójának gyanúsítottként való kihallgatására Orbán Viktor volt miniszterelnök, valamint a Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan.

„A háború kitörése óta Ukrajnába és Ukrajnából többezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon” – fogalmazott a korábbi kormányfő.

A magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járna, Magyarországon hatósági zaklatás. A mostani magyar kormány az ukránok édekében jár el. Hajdu János minden hazáját szerető ember számára példakép. Kiállunk melletted, tábornok úr! – olvasható Orbán Viktor bejegyzésében.

A TEK korábbi parancsnokának kihallgatására Magyar Péter is reagált.

– Az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a TEK volt főigazgatóját, Hajdu Jánost aranykonvoj ügyben. Vajon ki lesz a következő? – tette fel a kérdést közösségi oldalán a miniszterelnök.

(Index nyomán)