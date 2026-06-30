Külföld, Háború :: 2026. június 30. 06:56 ::

Törökország elítélte, hogy Izrael elismerte az 1915-ös örmény népirtást

Törökország elítélte, hogy Izrael vasárnap elismerte az 1915-ös örmény népirtást, és ezt "politikai döntésnek" nevezte, amelynek célja a gázai palesztin lakosság ellen az izraeli hadsereg által elkövetett bűncselekmények leplezése.

"Az izraeli kormány, amely a világ szeme láttára szisztematikusan üldözi a palesztin népet, és amely jelenleg a Nemzetközi Bíróság előtt áll a gázai lakosság ellen elkövetett népirtás vádjával, a 1915-ös eseményekkel kapcsolatban hozott politikai döntésével igyekszik elfedni saját bűneit" - áll a török külügyminisztérium közleményében.

Törökország, amely rendszeresen azzal vádolja Izraelt, hogy népirtást követ el a Gázai övezetben, kategorikusan elutasítja ezt a kifejezést az örményeknek az Oszmán Birodalomban az első világháború alatt történt lemészárlásának leírására.

Recep Tayyip Erdogan török elnök, a palesztin ügy lelkes védelmezője, gyakran elítéli az izraeli terrorizmust Gázában.

"Törökország továbbra is eltökélten fog dolgozni annak érdekében, hogy véget vessen Izrael terjeszkedő és destabilizáló politikájának a régióban" - hangoztatta közleményében a török külügyminisztérium.

Az egymást követő izraeli kormányok eddig tartózkodnak az örmény népirtás hivatalos elismerésétől, elsősorban azért, hogy megőrizzék kapcsolataikat Törökországgal, amely egykor az ország egyik legszorosabb stratégiai partnere volt a régióban.

Ezt a népirtást számos ország kormánya vagy parlamentje elismeri, köztük az Egyesült Államok, Franciaország és Németország. Az első világháború alatt a török hadsereg által elkövetett mészárlások áldozatainak 600 ezer és 1,5 millió közé becsülik.

(MTI nyomán)