Anyaország :: 2026. június 29. 14:47 ::

Magyar Péter tervének abszurditására mutatott rá Toroczkai: rúgja ki egy év után a képviselőket!

A kuláküldözésről emlékezett meg, majd a képviselői munkáról beszélt Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a parlament hétfői ülésén. Magyar Péter miniszterelnök a kormány első ötven napját értékelte.

Forsthoffer Ágnes felidézte: az Országgyűlés 2012-ben döntött arról, hogy minden évben június 29-én, a betakarítás kezdetét jelentő Péter-Pál napján emlékezzenek meg a kuláküldözés idején tönkretett gazdákról, akiket a kommunista diktatúra éveiben származásuk, vagyoni helyzetük vagy életformájuk miatt üldöztek, hurcoltak meg és fosztottak meg emberi méltóságuktól.

Emlékeztetett: a gazdák elleni gyűlöletkampány 1948-ban kezdődött, amikor Rákosi Mátyás a dolgozó nép ellenségeinek nevezte őket, majd a megbélyegzés hamar szervezett üldözéssé vált. A hatalom nemcsak a tehetősebb gazdálkodók és családjaik ellen fordult, hanem mindazok ellen is, akiket a rendszer politikailag megbízhatatlannak vagy gyanúsnak minősített. 1950 és 1953 között mintegy 400 ezer ember ellen indult eljárás, a pénzbírságtól a teljes vagyonelkobzáson át a halálbüntetésig születtek az ítéletek - mondta.

A házelnök hangsúlyozta: a sztálinista diktatúra a hagyományos paraszti világ felszámolásával olyan sebet ejtett a magyar vidéken, amelynek hatása még évtizedekkel később is érezhető maradt. A történelmi igazságtétel fontos része, hogy emlékezzenek a kuláknak bélyegzett áldozatokra, a velük megtörtént jogtalanságokra, és az emlékezés nemcsak kegyeleti kötelesség, hanem arra is figyelmeztet, hogy a megbélyegzés és a politikai üldözés soha többé nem ismétlődhet meg Magyarországon - jelentette ki Forsthoffer Ágnes.

Forsthoffer Ágnes kezdeményezi az előző házelnök által kiszabott büntetések miatt folyó peres eljárások megszüntetését

Forsthoffer Ágnes kezdeményezte minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amelyben korábbi képviselők "küzdenek" az előző házelnök által kiszabott "túlzó mértékű" büntetések ellen.

A házelnök egyúttal kifogásolta, hogy az elmúlt időszakban egyes képviselők lejárató tartalmakat tettek közzé a közösségi médiában.

Kiemelte: "a történelem nem azokra emlékszik, akik lejáratásokkal, provokációval rombolták az Országgyűlés tekintélyét, hanem azokra, akik értéket tudtak teremteni, és meg tudták méltóságukat őrizni akkor is, amikor talán ez volt a nehezebb út számukra". A magyar választópolgárok leadott szavazataikkal bíztak abban, hogy választott képviselőik az ő sorsukkal és az őket érintő ügyekkel foglalkoznak, és nem egymás lejáratásával a közösségi média felületein - fogalmazott Forsthoffer Ágnes.

Kérte a képviselőktől, hogy ne azért viselkedjenek az Országgyűlés tekintélyhez méltóan, mert ezt valaki elvárja vagy mert a pénzbüntetést szeretnék elkerülni. "Azért változtassunk, mert egyszer mindannyiunknak számot kell adnunk arról, hogy milyen emberek voltunk, és milyen értéket teremtettünk, amikor a törvényhozó hatalom, a közbeszéd jobbá tételének lehetősége és a nyilvánosság ereje a kezünkben volt" - mondta a házelnök.

Forsthoffer Ágnes a képviselők együttműködését kérte továbbá az időkeretek betartásában, a megfelelő szóhasználatban és az egyes felszólalástípusok megfelelő alkalmazásában is. Mindig tegyék fel a kérdést, hogy amit tenni vagy mondani szándékoznak, az valóban a választók javát szolgálja-e majd - javasolta a képviselőknek. Közös célként jelölte meg, hogy erősítsék a társadalom bizalmát a képviselői munka iránt. Kifejtette: az éles szócsaták, heves viták régóta részei a parlament életének, de nem lehet része a törvényhozás életének az embertelenség. (Kár, hogy mindezt pont az nem fogja megszívlelni, akit a leginkább érint: a házelnök főnöke - a szerk.)

Magyar Péter: a Tisza-kormány "megállás nélkül dolgozik Magyarországért"

A Tisza-kormány megállás nélkül dolgozik Magyarországért - jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt a kabinet első ötven napját értékelve.

Magyar Péter emlékeztetett arra, vasárnap volt ötven napja, hogy letette a miniszterelnöki esküt, kedden pedig hét hete lesz, hogy megalakult a Tisza-kormány. "Ötven nap, 1200 óra", ennyi ideje dolgoznak megállás nélkül Magyarországért - fogalmazott.

Úgy folytatta, minden órában döntéseket kell hozni, és minden órában újabb bizonyítékok kerülnek elő arról, hogy "Orbán Viktor és a bűntársai" katasztrofális állapotban hagyták a Tisza Pártra ezt az országot.

Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket - jelentette ki Magyar Péter.

Mi Hazánk: inkább csak egy évre válasszuk meg a képviselőket!

Toroczkai László (Mi Hazánk) azt mondta, az elmúlt öven nap megerősítette őket abban, hogy "abszolút filmszínházat" látnak. Szerinte teljesen más irányba haladnak a folyamatok, mint amit a miniszterelnök mond. Nem a jogállamot akarják helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik az ország a demokratikus jogállam fogalmától - értékelt.

Bírálta azt, hogy a tizenhetedik alaptörvény-módosítással kapcsolatos társadalmi egyeztetésre csak öt napot biztosítottak. Emlékeztetett arra, a módosítás korlátozna a parlamenti képviselők mandátumának hosszát. Javasolta a miniszterelnöknek, hogy menjen még lejjebb: csak egy évre válassza meg a nép a képviselőket, és a kormányfő egy év után ki tudja őket rúgni.

Az ellenzéki politikus szerint ez a korlátozás példátlan Európában, és a népképviselet korlátozását jelenti, ráadásul a magyar választók mindössze 0,3 százaléka fejezte ki támogatását a javaslattal kapcsolatban. Olyan diktatúrát építenek, amelyre az elmúlt 16 évben nem volt példa - jelentette ki az ellenzéki frakcióvezető.

Toroczkai László szerint Bart István, a gazdasági tárca egyik helyettes államtitkára arról beszélt, nincs szükség falvakra, illetve a családpolitikai intézkedések ellen is beszélt. A vidéken élők nem szeretnék, ha a házukat ledózerolnák - hangoztatta.

(MTI nyomán)