Anyaország :: 2026. június 30. 07:32 ::

A kormány meghosszabbítja a babaváró gyermekvállalási határidejét

Hétfő este megjelent a Magyar Közlöny 81. számában, hogy a kormány meghosszabbítja a babaváró támogatás gyermekvállalási határidejét.

A rendelet szerint a babaváró támogatás gyermekvállalási feltételének teljesítésére vonatkozó határidő 2026. július 1-jéről 2026. november 1-jére tolódik.

Mint írják, azoknál, akiknél az 5 éves határidő 2024. július 1. és 2026. október 31. között jár le, a határidő automatikusan 2026. november 1-ig meghosszabbodik.

A június 11-i kormányinfón pedig az is kiderült, hogy a Pénzügyminisztérium új szabályozást készít elő azok számára, akiknél a babaváró hitel feltételeként vállalt gyermek nem született meg a meghatározott időn belül. A tárca egy kedvezőbb feltételeket kínáló rendszer kidolgozását ígéri, amelynek tervezetét társadalmi egyeztetésre bocsátják.

Addig is meghosszabbítják a moratóriumot, amely mentesíti az érintetteket a kamattámogatás egyösszegű visszafizetése alól. Az intézkedés mintegy 24 ezer szerződést és 182 milliárd forintnyi hitelállományt érint. A babaváró konstrukciót az elmúlt hét évben összesen csaknem 270 ezren vették igénybe, azonban azoknál, akik nem teljesítették a gyermekvállalási feltételt, a hitel piaci kölcsönné alakul.

(Index)