Külföld :: 2026. július 3. 13:19 ::

Kínának nem tetszik India és Japán barátkozása

Kína szerint az országok közötti együttműködésnek a térség békéjét és stabilitását kell szolgálnia, nem irányulhat harmadik fél ellen, és nem sértheti más országok érdekeit - jelentette ki pénteken Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője azt követően, hogy India és Japán bejelentette stratégiai együttműködésének bővítését.

A szóvivő hozzátette: az együttműködés nem szolgálhat ürügyül kirekesztő "kis csoportok" létrehozására és a szembenállás szítására.

Kuo szerint a globális termelési és ellátási láncok stabilitásának és biztonságának megőrzése valamennyi ország közös felelőssége, ezért minden félnek a nyitottságra és az együttműködésre kell törekednie, valamint konstruktív szerepet kell vállalnia ennek előmozdításában.

A kínai külügyminisztérium arra reagált, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök csütörtöki újdelhi csúcstalálkozóján megállapodtak a kétoldalú együttműködés elmélyítéséről. A két vezető kiemelte a kritikus ásványkincsek, a félvezetőipar, a mesterséges intelligencia, valamint az energiaellátás biztonsága terén folytatott együttműködés fontosságát, és közös ütemtervet fogadtak el a gazdasági biztonság erősítésére, valamint az ellátási láncok ellenállóképességének növelésére.

(MTI)