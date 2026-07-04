Külföld :: 2026. július 4. 08:02 ::

Megkezdődött Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása

Megkezdődött szombaton Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása, a csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomása Teherán. A fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol az amerikai-izraeli terrortámadásban megölt vezető koporsója található.

Az iráni médiában bemutatott felvételek szerint Hamenei, illetve vele együtt meggyilkolt családtagjai - egyik lánya, egy menye és egy unokája - koporsóját a Moszalla imaközpontban, egy üvegfal mögött lehet látni, a helyszínre pedig máris több ezren látogattak el. Megkezdődtek a gyászbeszédek is, amelyeket olykor "halál Amerikára!", illetve "bosszút!" kiáltások szakítanak félbe.

A beszédekben Hameneit mártírnak nevezik és felidézik a síita iszlám más, szentként tisztelt, gyilkosság áldozatává vált alakjait.

Korábban a városvezetés azt közölte, 15-20 millió embert várnak a megemlékezésre.

(MTI nyomán)