Háború :: 2026. július 4. 12:40 ::

Súlyos ukrán "szankciók" érték Leningrád megyét - a szentpétervári olajterminálban tűz tombol

Súlyos ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét - közölték szombatra virradóra orosz hivatalos források.

Alekszandr Beglov, a megyében lévő Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a mintegy hatmilliós város "nagyszabású dróntámadásnak lett kitéve", hozzátéve, hogy találat érte a környékbeli olajterminált is, ahol egyébként helyi sajtóforrások szerint tűz ütött ki.

Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója azt közölte, dróntámadás érte a Szentpétervártól mintegy 170 kilométerre északnyugatra, a Finn-öbölben található Viszock kikötőjét. Hozzátette, a légvédelem az éjszaka 72 ukrán drónt semmisített meg a régió fölött.

A Szentpétervártól délre lévő Pszkov régió fölött hivatalos források szerint több mint 30 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka. A területen kisebb károk keletkeztek, megrongálódott egy, Velikije Luki városában lévő gyár is.

Az orosz védelmi tárca megerősítette a Leningrád megyét érő támadásokról szóló híreket, azonban cáfolta, hogy Szentpétervárt támadás érte volna. Hozzátette, hogy az éjszaka során a légvédelem 389 ukrán harci drónt semmisített meg az ország légterében.

Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, a műveletek nyomán pedig Oroszország egyes részein már üzemanyaghiány is fellépett.

Zelenszkij megerősítette a "szankciókat"

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök megerősítette, hogy szombatra virradó éjjel az ukrán erők csapásokat mértek Oroszország Leningrádi területére.

"Július 4-re virradó éjszaka az ukrán nagy hatótávolságú szankciók (csapások) működésbe léptek az oroszországi Szentpétervár közelében" - írta az elnök a Facebookon. Tájékoztatása szerint a becsapódások ezúttal több mint 850 kilométerre történtek az ukrán államhatártól.

"Ukrajna védelmi erői csapást mértek a kikötői olajipari infrastruktúrára, amely bevételt termel Oroszországnak a háborújához. Emellett csapások érték Kronstadtot is, amely egy fontos katonai célpont" - emelte ki Zelenszkij.

Frissítés: "A szentpétervári olajterminálban tűz tombol"

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) parancsnoksága hozzátette, hogy egységei a drónerőkkel, a katonai hírszerzéssel, az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) és más alakulatokkal együttműködve csapást mértek a szentpétervári olajterminálra. "A Különleges Műveleti Erők több drónja sikeresen elérte célpontját. A létesítményben tűz tombol" - fűzték hozzá.

Az SZSZO közleménye szerint a szentpétervári olajterminál az orosz kőolajtermékek exportjának egyik kulcsfontosságú balti csomópontja. Innen indítanak tartályhajókat Afrika, a Közel-Kelet és más régiók felé. Ez a kereskedelem fontos bevételi forrást jelent Oroszország hadiköltségvetése számára.

Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy 2026 júliusának elejéig az ukrán erők csapásai következtében Oroszország teljes tervezett olajfinomító kapacitásának 42,74 százaléka kiesett.

(MTI nyomán)