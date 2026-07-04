Külföld :: 2026. július 4. 12:12 ::

Lampedusán lamentált a migránsokért XIV. Leó

A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz - jelentette ki XIV. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette szombaton.

A Földközi-tengeri migrációs útvonal egyik déli kapujaként ismert szigeten az egyházfő hangoztatta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményes rendszere képessé teszi arra, hogy akár a tengeren gyors segítséget nyújtson, majd befogadja, védelmezze, integrálja a migránsokat.

A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki ne kényszerüljön kivándorlásra.

XIV. Leó pápa Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjainál imádkozott.

(MTI)