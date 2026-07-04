Külföld :: 2026. július 4. 08:59 ::

Holtan találtak az elrablását élőben közvetítő újságírónőt Mexikóban

Holtan találtak Mexikóban egy újságírónőt, akit még június közepén raboltak el otthonából - jelentette be pénteken az ország keleti részén lévő Veracruz állam ügyészsége.

A Pulso Informativo del Sureste című bűnügyi hírportált vezető Roxana Guzmánra június 2-án törtek rá el Veracruzban lévő otthonában fegyveres, maszkot viselő férfiak. Guzmán levideózta saját elhurcolását, a 35 másodperces felvétel pedig hamar megjelent számos mexikói weboldalon.



El cuerpo de Roxana Guzmán fue localizado en Veracruz. La FGE notificó que se giraron y cumplimentaron ocho órdenes de captura contra presuntos responsables. La comunicadora había sido reportada oficialmente como privada de su libertad desde el pasado 2 de junio de 2026.El cuerpo de Roxana Guzmán fue localizado en Veracruz. La FGE notificó que se giraron y cumplimentaron ocho órdenes de captura contra presuntos responsables. pic.twitter.com/ooE799T5rC July 3, 2026

Az ügyben indított nyomozás során már nyolc embert vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával, köztük két rendőrt, aki feltételezhetően logisztikai információkkal is segítette az emberrablásért felelős bűnbandát.

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi civil szervezet elítélte a bűncselekményt és bírálta a hatóságokat, amiért az szerinte nem képes megvédeni a sajtómunkásokat.

Mexikó-szerte Veracruz államban követik el az egyik legtöbb bűncselekményt újságírók ellen, akik számára - az RSF felmérése szerint - a latin-amerikai ország az egyik legkevésbé biztonságos hely a világon: a szervezet úgy tudja, hogy 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg, közülük kilencet tavaly.

(MTI)