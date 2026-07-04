Anyaország :: 2026. július 4. 09:20 ::

Bocs, elírtuk: mégsem lesz pénz újabb tízezer elektromos autóra a kisvállalkozások számára

"Pontosítás: Hamarosan új elektromos autó támogatási program indulhat a hazai KKV szektor számára" címmel küldte el közleményét az MTI-nek Marsi Norbert, a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület elnöke, melyből kiderül, hogy mégsem jut pénz tízezer elektromos autó beszerzésére a kkv-k számára, annak ellenére, hogy Kollár "minél rosszabb az országnak, annál jobb a Tiszának" Kinga EP-képviselő korábbi Fb-bejegyzése azt sugallta. A közleményt alább tesszük közzé változtatás nélkül. A helyesírási hibák megtartásáért olvasóink elnézését kérjük.

Szervezetünk korábbi közleményében arról adott tájékoztatást Kollár Kinga Képviselő Asszony Facebook bejegyzése alapján, hogy a hazai KKV-szektor számára hamarosan új elektromos autó támogatási program nyílhat meg. Kollár Képviselő Asszony bejegyzésében szerepelt, hogy "A mintegy 10 milliárd eurónyi összeg többek között felhasználható a közlekedés korszerűsítésére és fenntarthatóbbá tételére", továbbá

"10 000 elektromos autó beszerzésére jut támogatás a kkv-k számára",

illetve a következő napokban folyamatosan bemutatásra kerülnek a Helyreállítási Tervben szereplő programok. A vonatkozó szakmai egyeztetések alapján, a Helyreállítási Terv keretében rendelkezésre álló finanszírozásból

nem új támogatási program indul, hanem a korábbi, hazai vállalkozások számára meghirdetett elektromos autó támogatási programban már támogatott járművek kerülnek elszámolásra

az Európai Bizottság felé. A szakmai egyeztetések után Kollár Képviselő Asszony Facebook bejegyzése is módosításra került.

Szervezetünk fontosnak tartja, hogy az elektromobilitással kapcsolatos támogatási lehetőségekről pontos és naprakész tájékoztatás jusson el az érintettekhez, ezért jövőben a Kormány területért felelős képviselőivel együttműködve szeretnénk beszámolni a hazai elektromobilitás térnyerését elősegítő programokról. A fentiekkel összhangban, szervezetünk a továbbiakban is figyelemmel kíséri az elektromobilitást érintő hazai és európai uniós fejleményeket, illetve támogat minden olyan szakpolitikai törekvést, amely elősegíti a környezetbarát közlekedés szélesebb körű elterjedését Magyarországon.