Anyaország :: 2026. július 27. 14:01 ::

Járjuk végig együtt a Hazajáró útját!

Az alábbi felhívást tették közzé a Hazajáró Facebook-oldalán:

Kedves Hazajáró Barátaink!

Az elmúlt napokban százezrek, sőt milliók fejezték ki szeretetüket és támogatásukat a Hazajáró mellett. A megszüntetés hírére érkezett megszámlálhatatlan üzenet megerősített bennünket abban, amit tizenöt éve érzünk: a Hazajáró sokkal több egy televíziós műsornál. Egy élő közösség, amelyet a Kárpát-medence és a világ magyarsága épített fel lélektől lélekig.

Ez az ügy nem rólunk, a készítőkről szól, hanem nézőinkről, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar közösségeiről, szereplőinkről, valamint azokról a csodálatos tájakról, amelyeket még nem tárhattunk a nagyközönség elé.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a hiányzó 11 epizódot mindenképpen leforgatjuk, és online formában bemutatjuk. Így saját erőből is méltó módon lezárjuk azt a vállalást, amelyet tizenöt évvel ezelőtt tettünk: bemutatjuk a történelmi Magyarország valamennyi elszakított kisrégióját.

Az elmúlt napokban ugyanakkor nagyon sokan kérdeztétek, hogyan tudnátok segíteni. Ha valaki szeretne támogatásával is hozzájárulni közös ügyünkhöz, most lehetősége nyílik rá. Közösségi összefogásunkhoz várjuk magánszemélyek, családok, civil szervezetek, vállalkozások és magyar közösségek csatlakozását.

A támogatásokat a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet közhasznú egyesület elkülönített alszámláján gyűjtjük:

Számlaszám: 12001008 01527890 00300001

IBAN: HU27 1200 1008 0152 7890 0030 0001

Swift (BIC): UBRTHUHB

Az első 100 támogatót Hazajáró pálinkás betyárpohárral ajándékozzuk meg, Ács Zoltán nagylelkű felajánlásának köszönhetően.

Minden támogató neve – amennyiben ehhez hozzájárul – felkerül a Hazajáró támogatói felületére, és emléklapot is kap.

Amennyiben a szükségesnél több támogatás érkezik, a fennmaradó összeget kizárólag a Hazajáró Egylet közhasznú és jótékony céljaira fordítjuk. Az elszámolás nyilvános és átlátható lesz. A támogatásokból fennmaradó összeget személyi kifizetésekre nem használjuk fel.

Nem az adomány összege a lényeg. A legkisebb támogatás is azt üzeni, hogy a Hazajáró közös ügyünk. A cél nem csupán a hiányzó 11 epizód elkészítése, hanem egy példamutató nemzeti összefogás megvalósítása, amely felmutatja, hogy a Hazajáró mögött egy olyan közösség áll, amely a legnehezebb helyzetekben is képes összefogni.

Mutassuk meg közösen, hogy a Hazajáró egy televíziós műsor keretein messze túlnyúló, összetartó nemzeti mozgalom, amelynek útja soha nem ér véget.

Tartsatok velünk!