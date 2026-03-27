2026. március 27. 16:21

Hát persze, hogy az emberi jogok rombolása az is, hogy a NOB csak biológiai nőket engedne nőként indulni

Donald Trump üdvözli a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntését, amely szerint transznemű nők a Los Angeles-i nyári játékoktól kezdődően nem versenyezhetnek a nők között, ugyanakkor bírálói is vannak a határozatnak.

"Gratulálok a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a férfiak női sportokból való kitiltásáról szóló döntésükhöz. Ez csak az én erőteljes elnöki rendeletemnek köszönhető, amellyel kiállok a nők és lányok mellett!" – írta az amerikai elnök csütörtök este a Truth Social platformon, utalva tavaly februári rendeletére, amely a transznemű nők női sporteseményeken való részvételét szabályozza.

A francia sportminiszter viszont "visszalépésnek" nevezte a NOB döntését, amely szerinte komoly etikai, jogi és tudományos aggályokat vet fel.



Még a bájos és kecses Caster Semenyának sem tetszik a NOB döntése (fotó: Laurent Gillieron / Keystone / AP)

"A francia kormány nevében szeretném kifejezni mély aggodalmunkat ezzel a döntéssel kapcsolatban. Ellenezzük az általános genetikai tesztelést, amely számos etikai, jogi és orvosi kérdésbe ütközik, különösen a francia bioetikai jogszabályok fényében" - mondta Marina Ferrari. - "Ez a döntés a női nemet anélkül határozza meg, hogy figyelembe venné az interszexuális egyének biológiai sajátosságait, akiknek nemi jellemzői természetes eltéréseket mutatnak, és így leegyszerűsítő és potenciálisan stigmatizáló megközelítéshez vezet."

Szintén a bírálók között van a Human of Sports nevű szervezet:

"Azt látjuk, ahogy a sportmozgalom ugyanazon erőkhöz igazodik, amelyek globálisan lerombolják az emberi jogokat: a Trump-adminisztrációhoz, a nemi szempontból kritikus mozgalomhoz, a biológiai esszencializmushoz, amelyet méltányosságként mutatnak be. A NOB elnöke a semlegességre hivatkozik, amikor az kényelmes, hallgat, amikor a civil társadalom jogos aggályokat fogalmaz meg. De amikor a politikai nyomás fokozódik a Los Angeles-i játékok előtt, cselekvés következik. Fel kell tenni a kérdést: valóban annyira független-e a sportmozgalom, mint ahogy állítja? A szelektíven alkalmazott semlegesség nem semlegesség – ez egy választás" - nyilatkozott Payoshni Mitra, a szervezet ügyvezető igazgatója.

"Ez nem egy tudományos döntés, hanem megbélyegzés" - jelentette ki Casper Semenya. A férfias külseje miatt sokat támadott kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, ami nők esetében akkor diagnosztizálható, amikor a szervezetben a férfi hormonok aránya a normál érték fölé kerül. Emiatt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) nem engedte indulni női versenyeken, de 2023-ban a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Semenyának adott igazat.

A NOB csütörtöki bejelentése alapján a biológiai nem meghatározásához minden női sportolónak át kell esnie egy genetikai teszten. A vizsgálat nyál- vagy vérmintából mutatja ki az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét, vagy hiányát.

A kérdés a párizsi olimpia után vált ismét aktuálissá, miután női ökölvívásban a vitatott nemiségű algériai Imane Helif - többek között Hámori Lucát legyőzve - és a tajvani Lin Jö-ting is aranyérmet nyert.

(MTI)