Lucy először látható Európában

Először látható a Lucy nevű előember csontváza Európában, a mintegy 3,2 millió éves emberi maradványok a cseh nemzeti múzeumban tekinthetők meg Prágában.

Az emberi evolúciót szemléltető tárlat hétfői ünnepélyes megnyitóján a világ eddigi legrégebbi australopithecuscsontvázának megtalálója, az amerikai Donald Johanson paleontológus is részt vett. A csontváz október 23-ig marad Prágában, majd visszaszolgáltatják az etióp nemzeti múzeumnak Addisz-Abebában.

Donald Johanson a megnyitón arról beszélt, az általa megtalált csontváz fontos bizonyítéka annak, hogy az emberiség bölcsője Afrikában van (ez számít a tudományosan széles körben elfogadott nézetnek, vitatni szaklapokban inkább azt szokták, hogy a Homo nem kizárólag Afrikából származik-e - a szerk.). "Mindannyian egy helyről származunk, a múltunk összeköt minket" - hangsúlyozta. Egyben szót ejtett arról is, hogy a kihalt előemberfaj, az Australopithecus afarensis, amelynek tagja volt Lucy is, egymillió évig volt jelen a Földön, míg a modern ember mindössze néhány százezer évig.

Johanson óva intett attól, hogy kockára tegyék a természet túlélését. "Egyik legnagyobb problémánk, hogy nem annyira homo sapiens, hanem inkább homo egocentrikus vagyunk" - tette hozzá.

Lucy teljes csontvázának mintegy 40 százalékát találták meg. 1974-ben fedezték fel amerikai régészek Johnson vezetésével a kelet-afrikai Afar-háromszögben. A női csontváz a Lucy nevet a Beatles együttes Lucy in the Sky with Diamonds című dala után kapta, amelyet a munkájuk közben gyakran hallgattak a régészek.

Lucy mellett az Etiópiában fellelt, mintegy 150 ezer évvel még régebbi, Szelam néven ismert gyermekcsontvázat is kiállítják.

(MTI)