Letartóztattak kedden a németországi Drezdában egy 21 éves szíriai állampolgárt, aki megkéselt a villamoson egy molesztált nők védelmére kelő amerikai fiatalt - közölte a német ügyészség. Az amerikai nagykövetség a tettes vagy tettesek kemény megbüntetését követeli a német hatóságoktól.
Fotó: Florian Varga / Xcitepress
A rendőrségi jelentés szerint a késelés egy megállóban álló villamoson történt vasárnap. Két férfi vált ki egy nagyobb csoportból, majd zaklatni kezdett nőket. A 20 éves amerikai fiatalember közbelépett, mire késsel támadtak rá, és arcán mély sebet ejtettek rajta. Az amerikai állampolgárt kórházban kezelik, a rendőrség szerint nincs életveszélyben.
Az áldozat javára internetes adománykampány indult, aminek keretében eddig több mint 50 ezer euró gyűlt össze. Az összegből a mentősnek tanuló fiatal amerikai egészségügyi költségeit kívánják fedezni.
In #Dresden (#Germany), a group of migrants from Syria sexually harassed women on a streetcar. A brave young American (21) stepped in – and was stabbed in the face with a knife.— Fabian Jank (@fabian_jank_afd) August 25, 2025
One of the perpetrators is on the run – he is known to police for illegal entry, aggravated… https://t.co/K6t462o7yw pic.twitter.com/ey0yYxN3S5
A berlini amerikai nagykövetség kedden az elkövetők elleni gyors és határozott hatósági fellépést követelt. "Sürgetjük a német hatóságokat, hogy a tetteseket gyorsan vonják felelősségre és a törvény által megengedett legsúlyosabb büntetést szabják ki rájuk. Rosszindulatúan rátámadtak, miközben ő bátran közbelépett utastársai védelmében" - írta az amerikai diplomáciai képviselet az X-en.
A fiatal amerikai egy John Rudat névre hallgató modell, aki azt mondja el felháborodottan, hogy a késelőt nem egészen 12 órával később már ki is engedték, de ezt az MTI már nem említette meg.
Germany 🇩🇪 USA 🇺🇸— Denis Nielsen (@NielsenNews) August 25, 2025
A 21yo American was stabbed
by a Syrian migrant
in Germany after protecting a young woman
His question:
“WHERE IS THE LAW?“#WhereIsTheLaw #USA #Germany #Dresden #MigrationCrisis #AfD #Remigration pic.twitter.com/QqlKEu9l5A
Így nézett ki a késelés előtt:
21 years old US 🇺🇸 American model who risked his life protecting two women in Dresden 🇩🇪 from harassment by two men (one Syrian 🇸🇾). This is not just a "young man" like media wants to frame it. This man is a hero. His name: JOHN RUDAT! pic.twitter.com/saGYaVRt1k— TEMPLORIAN (@Templorian) August 25, 2025
A Bild szintén beszámol róla, hogy 12 óra elteltével kiengedték a vasárnap egy migránsszálláson begyűjtött Majd A. néven emlegetett szíriait, mert nem volt ellene bizonyíték. Később azonban előkerült olyan videófelvétel a villamosról, amelyen "veszélyes tárgyat" tartott a kezében, és kénytelenek voltak újra befogni. A jámbor menekültet egyébként súlyos testi sértés, rablás és illegális belépés (határátlépés) miatt már ismerték a szerencsétlenkedő hatóságok.
