Nőket molesztáló szíriai késelt meg segíteni érkező bátor amerikait Drezdában

Letartóztattak kedden a németországi Drezdában egy 21 éves szíriai állampolgárt, aki megkéselt a villamoson egy molesztált nők védelmére kelő amerikai fiatalt - közölte a német ügyészség. Az amerikai nagykövetség a tettes vagy tettesek kemény megbüntetését követeli a német hatóságoktól.



Fotó: Florian Varga / Xcitepress A szíriai férfit súlyos testi sértéssel vádolják. A késelési ügy egy másik gyanúsítottját eddig nem sikerült kézre keríteni. A szíriai férfit súlyos testi sértéssel vádolják. A késelési ügy egy másik gyanúsítottját eddig nem sikerült kézre keríteni.



Fotó: Florian Varga / Xcitepress

A rendőrségi jelentés szerint a késelés egy megállóban álló villamoson történt vasárnap. Két férfi vált ki egy nagyobb csoportból, majd zaklatni kezdett nőket. A 20 éves amerikai fiatalember közbelépett, mire késsel támadtak rá, és arcán mély sebet ejtettek rajta. Az amerikai állampolgárt kórházban kezelik, a rendőrség szerint nincs életveszélyben.



Fotó: Florian Varga / Xcitepress

Az áldozat javára internetes adománykampány indult, aminek keretében eddig több mint 50 ezer euró gyűlt össze. Az összegből a mentősnek tanuló fiatal amerikai egészségügyi költségeit kívánják fedezni.





One of the perpetrators is on the run – he is known to police for illegal entry, aggravated… pic.twitter.com/ey0yYxN3S5 In #Dresden #Germany ), a group of migrants from Syria sexually harassed women on a streetcar. A brave young American (21) stepped in – and was stabbed in the face with a knife.One of the perpetrators is on the run – he is known to police for illegal entry, aggravated… https://t.co/K6t462o7yw August 25, 2025

A berlini amerikai nagykövetség kedden az elkövetők elleni gyors és határozott hatósági fellépést követelt. "Sürgetjük a német hatóságokat, hogy a tetteseket gyorsan vonják felelősségre és a törvény által megengedett legsúlyosabb büntetést szabják ki rájuk. Rosszindulatúan rátámadtak, miközben ő bátran közbelépett utastársai védelmében" - írta az amerikai diplomáciai képviselet az X-en.

A fiatal amerikai egy John Rudat névre hallgató modell, aki azt mondja el felháborodottan, hogy a késelőt nem egészen 12 órával később már ki is engedték, de ezt az MTI már nem említette meg.





A 21yo American was stabbed

by a Syrian migrant

in Germany after protecting a young woman



His question:

“WHERE IS THE LAW?“#USA #Germany #Dresden #MigrationCrisis #AfD #Remigration pic.twitter.com/QqlKEu9l5A Germany 🇩🇪 USA 🇺🇸A 21yo American was stabbedby a Syrian migrantin Germany after protecting a young womanHis question:“WHERE IS THE LAW?“ #WhereIsTheLaw August 25, 2025

Így nézett ki a késelés előtt:

21 years old US 🇺🇸 American model who risked his life protecting two women in Dresden 🇩🇪 from harassment by two men (one Syrian 🇸🇾). This is not just a "young man" like media wants to frame it. This man is a hero. His name: JOHN RUDAT! pic.twitter.com/saGYaVRt1k August 25, 2025

Bild szintén beszámol róla, hogy 12 óra elteltével kiengedték a vasárnap egy migránsszálláson begyűjtött Majd A. néven emlegetett szíriait, mert nem volt ellene bizonyíték. Később azonban előkerült olyan videófelvétel a villamosról, amelyen "veszélyes tárgyat" tartott a kezében, és kénytelenek voltak újra befogni. A jámbor menekültet egyébként súlyos testi sértés, rablás és illegális belépés (határátlépés) miatt már ismerték a szerencsétlenkedő hatóságok.



Fotó: Olaf Rentsch / Bild



Fotó: Olaf Rentsch / Bild

