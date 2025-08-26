Letartóztattak kedden a németországi Drezdában egy 21 éves szíriai állampolgárt, aki megkéselt a villamoson egy molesztált nők védelmére kelő amerikai fiatalt - közölte a német ügyészség. Az amerikai nagykövetség a tettes vagy tettesek kemény megbüntetését követeli a német hatóságoktól.
A szíriai férfit súlyos testi sértéssel vádolják. A késelési ügy egy másik gyanúsítottját eddig nem sikerült kézre keríteni.
A rendőrségi jelentés szerint a késelés egy megállóban álló villamoson történt vasárnap. Két férfi vált ki egy nagyobb csoportból, majd zaklatni kezdett nőket. A 20 éves amerikai fiatalember közbelépett, mire késsel támadtak rá, és arcán mély sebet ejtettek rajta. Az amerikai állampolgárt kórházban kezelik, a rendőrség szerint nincs életveszélyben.
Az áldozat javára internetes adománykampány indult, aminek keretében eddig több mint 50 ezer euró gyűlt össze. Az összegből a mentősnek tanuló fiatal amerikai egészségügyi költségeit kívánják fedezni.
 
 
A berlini amerikai nagykövetség kedden az elkövetők elleni gyors és határozott hatósági fellépést követelt. "Sürgetjük a német hatóságokat, hogy a tetteseket gyorsan vonják felelősségre és a törvény által megengedett legsúlyosabb büntetést szabják ki rájuk. Rosszindulatúan rátámadtak, miközben ő bátran közbelépett utastársai védelmében" - írta az amerikai diplomáciai képviselet az X-en.
A fiatal amerikai egy John Rudat névre hallgató modell, aki azt mondja el felháborodottan, hogy a késelőt nem egészen 12 órával később már ki is engedték, de ezt az MTI már nem említette meg.
 
Így nézett ki a késelés előtt:
 
A Bild szintén beszámol róla, hogy 12 óra elteltével kiengedték a vasárnap egy migránsszálláson begyűjtött Majd A. néven emlegetett szíriait, mert nem volt ellene bizonyíték. Később azonban előkerült olyan videófelvétel a villamosról, amelyen "veszélyes tárgyat" tartott a kezében, és kénytelenek voltak újra befogni. A jámbor menekültet egyébként súlyos testi sértés, rablás és illegális belépés (határátlépés) miatt már ismerték a szerencsétlenkedő hatóságok.
(Kuruc.info - MTI)
Címlapkép: GoFundMe