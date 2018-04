Extra :: 2018. április 26. 14:15 ::

Toroczkai: állítólag nem vagyok elég néppárti...

Az elnökségért ringbe szálló alelnök Facebook-bejegyzése:



Hallom, amit suttogva terjesztenek rólam, nézzük akkor hát a tényeket:

Állítólag nem vagyok elég néppárti, csak egy szűk réteg fogadna el, elszigetelődnénk, viszályokat okoznék, aztán miután vérfürdőt rendeznék a megválasztásomat követően, kukagyújtogatókat hoznék a Jobbikba :) Tényleg vicces állítások. Nézzük ezzel szemben a tényeket:

A Jobbik történetének két legjobb választási eredményét hoztam eddig, 2013-ban 71,5%-kal győztem le a másfél évtizede regnáló fideszes polgármestert, egy évvel később 100%-kal választottak újra, az ellenfeleim el sem indultak, jobb- és baloldaliak szavaztak rám, szegényebbeket és gazdagabbakat is tudok képviselni. Ennél néppártibb senki sem tud lenni. És ehhez nem kellett szembeköpnöm sem magam azzal, hogy "amit 2010 előtt mondtam, az nem volt igaz".

Az is igaz volt, akkor is a népem iránti szeretet vezérelt, és most is. Akkor is a hazámat szolgáltam, ahogy most is. Az idők és a feladatok változhatnak, szélesedhet a látókörünk, de az út, amin egykor elindultunk, most is ugyanaz. Ahogy nekünk sem szabad köpönyeget cserélni, forgatni.

Ami a legfontosabb azonban, hogy a világ változik. Talán senki sem nyilatkozott a Jobbikból annyit külföldi médiumoknak az elmúlt években, mint jómagam. A BBC-től a CNN-en át az Al Jazeeráig volt itt nálam mindenki a világ minden szegletéből, és nem kukagyújtogatásokról kérdeztek, ugyanis az, amit én nagyon régóta képviselek, lassan az egész világon kezd uralkodóvá válni. Donald Trump kampánycsapata mögötti ötletgyárosok az amerikai elnökválasztási kampány idején itt jártak nálam Ásotthalmon, talán sokan még emlékeznek rá. Nem csupán Amerikában, de Nyugat-Európában is mindenhol az a vonal került az elmúlt években a kormányzás közelébe, akik a legközelebb állnak hozzám. Lengyelországban, Varsóban tavaly novemberben százezer ember előtt mondhattam beszédet. Ez lenne a velem érkező elszigeteltség?

A fideszes polgármester által Ásotthalmon keltett viszályok a polgármesterségem óta megszűntek. Másokkal ellentétben én azt mondtam, hogy bárkivel együtt tudnék dolgozni a képviselő-testületben, hiszek a demokráciában, döntsön a nép. Lassan öt éve dolgozom együtt egy kizárólag függetlenekből álló képviselő-testülettel, és bár építő jellegű viták vannak időnként közöttünk, ma már konstruktívan, békésen, közösen dolgozunk a településünkért. Nem voltak botrányok, nem akarta feloszlatni magát a képviselő-testület... A megválasztásom után nem kezdtem tisztogatásba, a hivatalban, intézményekben dolgozók többsége még az előző polgármester idején kezdte a munkáját, én mindenkit kizárólag a teljesítménye alapján ítélek meg, ahol változások történtek, ott objektív indokaim voltak.

Eközben a korrupt fideszes polgármester által korábban csődbe vitt Ásotthalom már évek óta stabil pénzügyi lábakon áll, jelenleg 1,2 milliárd forint összértékű beruházás-sorozat kezdődik Ásotthalmon, és a trianoni határon átívelő kerékpárúttal kötjük össze a településünket Szabadka városával.

Az első egy évben az országot járva, a vidékre különösen összpontosítva, a tagságot lelkesítve, visszaadnám a Jobbikot azoknak, akiket megillet, eközben pedig az országgyűlési frakciónk vezetését Volner János barátomra bíznám, nincs nála erre a feladatra rátermettebb ember ma a pártban, mi ketten pedig szintén kiválóan együtt tudunk dolgozni.

Nálunk Ásotthalmon rend, béke, együttműködés és a fejlődést szolgáló közös munka van. A Jobbik elnökjelöltjeként is ezt tudom ígérni. Erre van ugyanis szükség a győzelemhez.