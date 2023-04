Extra, Antimagyarizmus :: 2023. április 7. 20:27 ::

Az SZDSZ-es csontváz és az "LMBTQ-kereszténység"

Az elhazudott rendszerváltás körüli időszak egyik legkártékonyabb csapata az antikommunista szólamokkal akár becsületes embereket is időlegesen megtévesztő SZDSZ, amely a látszólagos „szovjet- és kommunista-ellenes” megnyilvánulások ellenére lényegében rosszabb volt, mint maguk a vörösök. A késői Kádár-rendszerben meggazdagodott pénzes üzletemberek és „szabadelvű értelmiségiek” elegyéből álló pártnak kész receptje volt arra, hogyan kell a rendszerváltoztatás kori Magyarországot saját elborult képükre formálni. A kulcskérdés persze a kultúra és az oktatás volt, ennek bitorlását akkor is fontosnak tartották, mikor a volt kommunistákkal közösen irányították az országot.

Az általuk végzett kártékony munka persze nem tűnt el nyomtalanul, ha végignézünk a magyar társadalmon, jól látjuk, hogy ma is isszuk a levét. Még szomorúbb azonban, hogy a 2010 óta tartó „jobboldali” éra meg sem próbálta kigyomlálni azt, sőt, 2023-ban is vannak érdekeltségek, szervezetek, amely a régi SZDSZ szellemiségét megőrizve működnek.

Az egyik ilyen ikonikus példa az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevű metodista szekta, amellyel kapcsolatban már önmagában szégyen, hogy egyáltalán működhet és létezik, főleg úgy, hogy közben az általuk fenntartott Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) mindennek teret ad, ami tudatosan rombolja a magyar értékeket.



Tavaly februárban "kiállt a baloldal" Iványiék mellett, mert az egyik alapítványuk ellen vizsgálódott a NAV. Persze semmilyen "megfélemlítés" nem volt, ahogy következmény sem lett, így a "kiállás" is egy bolhacirkusz maradt a sok közül (fotó: Karácsony Gergely/Facebook)

Nyíltan zsidó szervezetek is csodájára járnának annak, amit a főiskola honlapján, rögtön a nyitólapon találni. Működtetnek például egy „Soá és Kereszténység Kutatóintézetet”, ahol a keresztény szó inkább csak dísznek van, ugyanis a szerintük magát „ricsajosan kereszténynek hirdető horthysta Magyarországgal” szeretnek a legtöbbet foglalkozni. Nemrég arról emlékeztek meg, hogy a zsidóknak egy 1944-ben született rendelet értelmében egyértelművé kellett tenniük, hogy azok, vagyis sárga színű, hatágú csillagot kellett jól látható helyen viselniük, de megemlékeztek április 4-ről is, amikor is „a Vörös Hadsereg katonái elhozták Magyarország számára a felszabadulást a náci és a vele szövetséges horthysta-szálasista rezsim okozta pokolból”.

Naphosszat lehet ezekből szemezgetni, akiknek nincs jobb dolga a tavaszi szünetben, megteheti, azonban az SZDSZ kései propagandagépezetének nem a történelmünk elferdítése az egyetlen hobbija, ugyanis a kereszténységet is igyekeznek ugyanígy megcsúfolni, gondolom, hogy legyen valami hasznuk abból, hogy „egyházi közegnek” aposztrofálják magukat.

A főoldalon nem dicsekednek úgy vele, mint a magyarság-ellenes bejegyzéseikkel, de 2023. március 11-én a főiskola „kápolnájában” (!) rendezhette meg a Mozaik közösség a Transzneműség és a Biblia című eseményét , melynek témája a transzneműség megjelenése a Bibliában volt, amellyel a Bibliát szerették volna közelebb hozni az LMBTQ-emberek számára.

A Mozaik önmagát „keresztény csoportként” definiálja, de hangsúlyozzák , hogy „egyetlen egyházhoz sem kötődnek, és függetlenek minden felekezettől”. Gondolom, nem kell hosszasan sorolni, miért is problémásak a hasonló szervezetek, de esetükben a szokásosnál is jobban kilóg a lóláb. Tegyük fel ugyanis, hogy valaki homoszexuális, de mellette (hívő) keresztény. Ez a személy tisztában lesz vele, hogy homoszexualitása nem természetes dolog, sőt, a keresztény tanításokkal is szemben áll, ezért szexuális orientációját nem fogja nagy dobra verni, sőt, nagy eséllyel Istentől fog segítséget kérni ellene. A Mozaik ezzel szemben fordított logikát alkalmaz, ahol nem a kereszténység, hanem a saját homoszexualitásuk propagálása van középpontban, a kereszténység igazából csak egy díszítő elem, amelyen keresztül igazolni próbálják magukat, végtére is hiába szerepel náluk névlegesen az „istenhit”, ugyanolyan elvek szerint működnek, mint az összes többi LMBTQ-szervezet.



Két dolog hiányzik innen. A "kereszténység" meg az "érték" (forrás: mozaikkozosseg.org)

Az ilyen szervezetek eseményeihez járul hozzá az Iványi vezette WJLF is, amely pont annyira névlegesen keresztény, mint a Mozaik. A „Rektor Úr” egyébként két ízben, 1990 és 1994, majd 1998 és 2002 is az SZDSZ országgyűlési képviselője volt, birtokosa a Radnóti Miklós antirasszista díjnak, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem címzetes egyetemi tanára, illetve metodista lelkész is (az ehhez hasonló neoprotestáns szekták szolgáltatnak muníciót – persze tévesen – azoknak az elméleteknek, hogy a kereszténység és a zsidóság egy tőről fakad, hiszen ha ezeket az „egyházakat” valóban elismerik keresztényként és az anyaszentegyház részeként, akkor névlegesen tényleg erre lehet következtetni).



Itt éppen zsidó nevet kap a "Lelkész Úr" 2021 novemberében (fotó: Szim Salom Hitközség/Aradi Nóra)

A baloldal „kedvenc lelkészének” mókusőrse nem mellesleg több oktatási intézményt is működtet, nem a WJLF az egyetlen. Például a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a fenntartója annak az intézmények is, ahová az a gyürei kislány járt, aki 2022 őszén megpróbálta vonat elé vetni magát, mert az iskolában folyamatosan lelki/fizikai bántalmazások céltáblája volt, ám az öngyilkossági kísérletet csodával határos módon túlélte. Az intézmény ellen hivatalos vizsgálat nem folyt, ám elviekben belső vizsgálatot tartottak, hogy „valósak voltak-e a bántalmazásról szóló híresztelések”. Mindezt még Iványi Tamás (Iványi Gábor testvére, 1994 és 1998 között szintén liberális országgyűlési képviselő, a Parlamentben kulturális, oktatási, tudományos és ifjúsági kérdésekkel foglalkozott), a közösség helyi képviselője nyilatkozta az eset után.

A kilencvenes, 2000-es évek SZDSZ-es öröksége tehát nem is annyira „örökség”, mint inkább a jelenünk, ha nem is annyira észrevehetően, mint anno. Takaréklángon égő őrtüzekként a liberális szellemiséget terjesztve itt tevékenykednek továbbra is, miközben 2010 óta semmilyen komoly erőfeszítés nem történt a leépítésükre. Pedig hasznos lenne, ha a Brüsszel ellen vívott látszatszabadságharc helyett mondjuk a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget „állítanák meg”.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info