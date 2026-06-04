Anyaország :: 2026. június 4. 13:42 ::

Egyeztetésre hívta az agrárminiszter a sertéságazat szereplőit az afrikai sertéspestis megjelenése miatt

A hazai házisertés-állományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés-termékpálya szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook-oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. "Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben" - írta

Felidézte: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban igazolta az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri.

Bóna Szabolcs kiemelte: a megbetegedés emberre nem veszélyes. Elszigetelt eset és a hatóságok a megfelelő intézkedéseket megtették.

A magyar sertéstartás szigorú felügyelet mellett jó minőségű alapanyaggal látja el a vágóhidakat, feldolgozókat és a közétkeztetést. A magyar sertéshús fogyasztás-biztonságos - hangsúlyozta. "Mindenkit arra buzdítok, hogy minden esetben a magyar sertéshúst válassza" - fogalmazott bejegyzésében Bóna Szabolcs.

(MTI)