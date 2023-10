Extra :: 2023. október 27. 22:27 ::

"Az életvédelem nem bűn, hanem kötelesség" - Pongrátz Gergely-könyvbemutató a Fekete István Szabadegyetemen

Rendhagyó "különkiadással" jelentkezett a Fekete István Szabadegyetem, alkalomhoz illően október 23-i témával. A Magyar Életvédők Egyesülete újra kiadta és aktualizálta Pongrátz Gergely '56-os szabadságharcos könyvét, ebből az alkalomból szervezett a szabadegyetem egy könyvbemutatót a szervezet vezetőjével, Vékony Csongorral és Pongrátz Gergely testvérével, Pongrátz Andrással, aki szintén aktív szereplője volt a forradalomnak. A program során információkat kaptunk a Magyar Életvédők Egyesületéről és a könyv újrakiadásának körülményeiről, majd Pongrátz András mesélt az 1956-os emlékeiről.

A Magyar Életvédők Egyesülete 2022. szeptember 24-én alakult az Attila-védvonal emléktúrán, ugyanezen év október 7-én a bíróság hivatalos nyilvántartásba is vette azt. Az egyesület középpontjában az élet- és magzatvédelem áll. Alapelveik a kereszténység, hazaszeretet, életvédelem szavakra épülnek.

„Rasszvédő kulturális harcunk, melyet az életellenes ideológiák ellen vívunk, magában foglalja a család-, gyermek- és magzatvédelmet.” – mondta az egyesület vezetője.

„Az életvédelem nem bűn, hanem kötelesség” – ebben a szellemben folytatjuk könyvkiadásunkat is, elsősorban olyan 1945 előtti könyvekkel, amelyek a második világháború után már nem jelenhettek meg, a liberális rendszer miatt pedig mind a mai napig indexen vannak.

Álláspontjuk, hogy mindent be kell tiltani, ami életellenes. Folyamatos önfejlesztést és ezzel párhuzamosan nemzetnevelést kell folytatni. A keresztény szeretet mindenkire kiterjed, de nem egyenlő mértékben, ezt követeli meg az önvédelem.

„Az életvédelem gondolatának továbbadása az életvédők feladata. Mindenki életvédő, aki a gyermekek egészséges szellemi, lelki és fizikai szocializációját elősegíti. Példát szükséges állítani az ifjúság elé. A legnagyobb felelőssége ennél fogva a szülőknek, majd pedagógusoknak, egyházi vezetőknek, politikusoknak, közszereplőknek van” – fejtette ki Vékony.

Milyen könyvek jelentek meg tavaly, illetve idén a szervezet gondozásában? A teljesség igénye nélkül 2022 novemberében – nyitócímként – Prohászka Ottokár Iránytű a magyar ifjúság számára című munkája, 2023 februárjában Sértő Kálmán Falusi pillanatok versválogatása, 2023 áprilisában Imrédy Béla Múlt és jövő határán című beszédgyűjteménye, értekezése, 2023 májusában Csia Sándor életútja, 2023 júniusában a Toroczkai László beszédeit tartalmazó kötet.

Lektoraik, szerkesztőik, segítőik nem kérnek pénzt munkájukért, önerőből működnek. Több könyv újrakiadást is megélt, hamar elfogyott.

A Magyar Életvédők Egyesülete nem a Mi Hazánk Mozgalom része. Viszont a most megjelent Pongrátz-kötethez Novák Előd támogatása is hozzájárult.

„Minden könyv tartalmazza az eredeti kiadás borítóját, hogy tükrözze az eredetiséget. Pongrátz-kötetünk egy bővített kiadás, mely Pongrátz András gondolataival és történetével egészült ki.” – mondta Vékony Csongor.

A szervezet elnöke Pongrátz Andrást 2021-ben ismerte meg közelebbről, ekkor találkozott Gergely könyvével is, s már akkor úgy gondolta, hogy ennek az olvasmánynak kötelezőnek kellene lennie a középiskolákban. Ezen emlékeket felidézve az egyesület 2023 márciusában döntött úgy, hogy kiadják Gergely könyvét.

Jelen kötet sorszámozott és 50 helyett 200 példányban jelent meg, kemény borítós a többivel ellentétben, a kiadást pedig sok kutatómunka előzte meg az Országos Széchenyi Könyvtárban. Alapját a 2004-es korábbi kiadás képzi, mely tartalmaz rendszerváltás utáni tapasztalatokat, élményeket is, melyek Pongrátz Gergelyt érték az évek során. A könyv amúgy 2006-ban megjelent német nyelven is, 2008-ban pedig olaszul, utóbbi 2020-ban kapott második kiadást is.

„Pongrátz Gergely könyve több magyar kiadást megélt. Jelen kiadás időszerű volt, hiszen a legutóbbi óta felnőtt egy nemzedék. Sokan nem hallottak Pongrátz Gergely tevékenységéről, így fontos, hogy a fiatalok is megismerjék” – összegezte Vékony Csongor.

Ezt követően Pongrátz András kapott szót, aki felidézte ’56-os emlékeit és a könyv keletkezési körülményeit.

Visszaemlékszik, hogy a forradalom alatt ölelgették egymást az emberek az utcán, sőt, a lakosság önként lemondott a friss élelemről a szabadságharcosok javára. Felidézte azt is, hogy Gergely a könyvet pont András lakásán írta meg az Egyesült Államokban, amikor már kint tartózkodott a család.

A Corvin közt Ödön testvérük választotta hadszíntérnek, ő volt a főnök is. Ő törte fel a benzinkutat, ahol a Molotov-koktélokat csinálták.

„Amikor a tankokat megsemmisítettük, én néztem át a tankokat, mit tudunk belőle hasznosítani. Emlékszem, hogy a bennégett orosz katonának milyen szaga volt” – emlékszik vissza Pongrátz András.

„A nevét nem használtuk senkinek, becenevek voltak a forradalmárok között. Van a könyvben rólam két kép a Sztálin-szobornál, ezekről korábban nem is tudtam, hogy léteznek. Ezúton is köszönöm Csongornak, hogy felkutatta őket” – mondta a szabadságharcos.

A könyvbemutató után kérdések feltételére is volt lehetőség, a remek hangulatú esemény után pedig a Pongrátz-kötetet és minden más kiadványt is meg lehetett vásárolni a Magyar Életvédők Egyesületétől.

A Fekete István Szabadegyetem soron következő előadása november 16-án lesz, ekkor dr. Letoha Tamás tart majd értekezést a Covid–19-járványról és annak tanulságairól.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info