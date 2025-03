Extra, Videók :: 2025. március 3. 18:13 ::

"Magyarország zsidó hódoltsági terület" - Novák Előd Balczó Andrást idézte, beindult az elhatárolódási verseny

Tudja, miért mondta azt Balczó András, hogy „Magyarország zsidó hódoltsági terület”? – ezzel az olimpiai bajnokunkat idéző címmel nyújtott be azonnali kérdést Novák Előd, mire Orbán Balázson kívül Latorcai János ülésvezető elnökként előzetesen és utána is elhatárolódott, majd Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője is, pedig a Mi Hazánk képviselője három kardinális esettel is tárgyszerűen alátámasztotta Balczó András sajnálatosan igaz állítását.