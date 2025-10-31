Extra, Videók :: 2025. október 31. 15:00 ::

Ha azt hitte, a nindzsázásnál nevetségesebb nem lehet, tévedett: itt van Orbán kapitány és Pókember Petike

November 7-én találkozik az amerikai elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök, aki pénteki interjújában elmondta, megpróbálja meggyőzni az elnököt arról, hogy tegyenek engedményt Magyarországnak az orosz olajt érintő szankciókkal kapcsolatosan. A magyar miniszterek Fehér Házba érkezését – vagy annak elképzelését – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter TikTok-oldalán tette közzé.

Az AI-által generált videóban a Bosszúállókként jelenik meg Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János, írja az Index.

Szijjártó Péter Pókemberként képzeli el magát, Orbán Viktor Amerika Kapitány magyar verziója lett, magyar zászlóval és címerrel a pajzsán. Lázár János Vasemberként jelenik meg.

