Nehézsúlyú cigánybűnözőkkel pózolt Lázár János az ercsi fórumán

Amint arról korábban írtunk, Ercsiben tavalyelőtt különböző fegyverekkel, gázpisztolyokkal és vascsövekkel támadt egymásra két cigány társaság. Az utcai leszámolásban többen megsérültek, köztük egy 10 éves kislány is. A támadókat a kommandósok és a rendőrök fogták el. A történtekről egy videót is megosztottak, ezt most újra bemutatjuk.

A cigány bűnbanda tagjai legalább harmincan lehettek, és fényes nappal, az utcán kezdtek lövöldözni egy helyi családra. A támadásban megsérült családfő elmondása szerint az elkövetőkkel már évek óta feszült a viszonyuk. A konfliktus tovább mélyült, amikor a banda brutálisan megverte az egyik férfi gyermekét.

A szülők az eset után feljelentést tettek, ami miatt a támadók megfenyegették őket, hogy vonják vissza a vallomásukat. Az apa szerint szombaton a támadók éles fegyverekkel érkeztek, azzal a szándékkal, hogy végezzenek velük. A házuk ablakán egy téglát is bedobtak, amelynek következtében többek között egy 10 éves kislány is megsérült.

Összegezve: lényegében „semmi különös”, a cigánybűnözők körében ezek teljesen mindennaposak. Miért érdekes ez? Egy Ercsi közelében lakó olvasónk keresett meg minket, neki is vannak tapasztaltai az érintett családokról, természetesen negatívak. De mondott még egyéb érdekeset is.

Felhívta a figyelmünket Lázár János ercsi fórumára, ahol a miniszter olyan cigányokkal pózolt, akik az egyik érintett cigány család tagjai. Nevesítve a Góman klánról van szó, ők többen ott is voltak a Lázárinfón, ahogy az alábbi képen is látható:

A képet Góman Dávid osztotta meg a Facebookon, ha már ott jártunk, megnéztük a többi fotóját is, igazán beszédesek. Vélhetően nem WC-pucolásból vették a BMW-t. De nem is más tisztességes munkából, persze ők magukat büszkén hívják „vállalkozónak”, holott csak közönséges stricik vagy drogkereskedők... Ők a Fidesz „rejtett erőforrásai”. De nyilván nekik van szükségük a „nagyon megemelt családi pótlékra is”, amit Magyar Péter ígér számukra.

