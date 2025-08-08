Háború :: 2025. augusztus 8. 20:12 ::

Tusk: gyűlnek a jelek, hamarosan befagyhat az ukrajnai háború

Donald Tusk lengyel miniszterelnök újságíróknak azt mondta, bizonyos jelek arra utalnak, hogy hamarosan befagyhat az ukrajnai háború – írja a The Guardian nyomán a Portfólió.



A lengyel kormányfő Volodimir Zelenszkij elnökkel beszélt pénteken telefonon, ezt követően nyilatkozott újságíróknak.

– Vannak bizonyos jelek, nekem is van egy megérzésem, hogy talán a konfliktus befagyasztása – nem akarom azt mondani, hogy a háború vége, de a konfliktus befagyasztása – inkább előbb, mint utóbb bekövetkezhet – mondta Tusk, megjegyezve, hogy pénteken jár le annak az ultimátumnak a határideje, amit Donald Trump amerikai elnök tűzött ki Oroszország számára.

– Zelenszkij elnök nagyon óvatos, de még mindig optimista. Az ukrán fél nagyon szeretné, ha Európa, beleértve Lengyelországot is, részt venne ennek a jövőbeni tűzszünetnek és később a békének a kialakításában. Mi is nagyon szeretnénk, hogy a térségünkben béke uralkodjon, mert ez a biztonságunkra is nagyon pozitívan hatna – hangsúlyozta a lengyel kormányfő.

Zelenszkij csütörtökön és pénteken több európai vezetővel – így Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel – is beszélt telefonon, miután csütörtökön kiderült, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Trump a jövő héten személyesen leülhet egymással.