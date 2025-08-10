Háború, Külföld :: 2025. augusztus 10. 21:59 ::

Zelenszkij európai szövetségeseinek hálálkodott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap megköszönte európai szövetségeseinek támogatásukat az augusztus 15-ére kitűzött amerikai-orosz csúcstalálkozó előtt.

Zelenszkij hangoztatta, hogy a háborúnak igazságos módon kell véget vetni, s ezért hálás mindazoknak, akik Ukrajna oldalán állnak. Az ukrán vezető szerint hazája európai biztonsági érdekeket is véd.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en óva intett az agresszornak nyújtott "ajándékoktól". "Minden engedmény újabb agresszióhoz fog vezetni" - figyelmeztetett.

Friedrich Merz német kancellár az ukrán elnök részvételét követelte a háború rendezéséről tartandó tárgyalásokon. Merz az ARD német közszolgálati televízió Tagesthemen című műsorában arról beszélt, hogy még vasárnap egyeztetni fog a péntekre Alaszkában tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóról Donald Trump amerikai elnökkel.

"Intenzíven készülünk európai szinten az amerikai kormánnyal erre a találkozóra" - mondta a német kancellár, hozzátéve, arra számítanak, hogy azon valamilyen formában Zelenszkij is részt fog venni. "Mindenesetre nem fogadhatjuk el, hogy az európaiak, illetve az ukránok feje felett beszéljen, sőt döntsön Oroszország és Amerika. Abból indulok ki, hogy az amerikai kormány ezt ugyanígy látja" - tette hozzá.

"Az európaiak nem akarnak és nem is lehetnek csak nézők, ha Európa jövőjének egy nagyon fontos stratégiai kérdéséről van szó"- hangoztatta a német kancellár.

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a Bild című német lapnak Kijevben adott interjújában kijelentette, hogy diplomáciai megoldást kell találni a konfliktus rendezésére. "Államunkban, országunkban mindenki belefáradt már ebbe a háborúba. Sajnos hatalmas árat kellett fizetnünk ezért a háborúért: hazafiaink, katonáink és polgáraink életét. Városok százait rombolták le. Ukrajna nagy részét elfoglalta Oroszország" - mutatott rá.

Oroszország területi igényeivel kapcsolatban az egykori bokszvilágbajnok úgy fogalmazott, hogy még "túl korai" lenne ilyen tárgyalásokat folytatni, de nem zárta ki egyértelműen területek feladását. Ezt a kérdést Zelenszkijnek kell feltenni - mondta. "Nehéz döntéseket kell hoznia" - tette hozzá, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek egy része soha nem lesz hajlandó az ország egy részét Oroszországnak átadni.

(MTI)