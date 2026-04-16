Anyaország :: 2026. április 16. 23:50 ::

Csádban, Angolában és Ruandában is százszázalékos volt a részvétel

Igazi aranybánya az Átlátszó által közzétett adatbázis: szinte bármit meg lehet nézni a vasárnapi részvételről. Most a külképviseleti szavazás részvételi arányait néztük meg – mint ismeretes, az ott leadott szavazatokat minden választókerületben bekeverik egy szavazókör számolatlanul hagyott szavazatai közé, és utána számolják meg azokat.

Összesen 90 730 választópolgár regisztrált a külképviseleti névjegyzékbe, és a legtöbb helyen megdöbbentően magas volt a részvétel (persze aki regisztrál, az tényleg jó eséllyel szavazni is szeretne, de ez nem mindig történik meg – a szerk.). Csád fővárosában, N’Djamenában például százszázalékos – mind a tíz magyar elment szavazni! De nemcsak a csádi magyarok voltak ilyen szorgalmasak, hasonló részvételi arányt mértek Luandában (13 szavazó), Dakkában (2), Minszkben (17), Quitóban (21), Addisz-Abebában (10), Eszéken (25), Asztanában (11), Kuvait városban (41), Jekatyerinburgban (5), Kazanban (7), Szentpéterváron (26), Jerevánban (26), Iszlámábádban (13), Ramallahban (3), Kigaliban (6), Kassán (20), Dar Es-Salaamban (6) és Kampalában (7).

De 95 százalék feletti részvétel volt jó néhány olyan követségen-konzulátuson is, ahol legalább ezren feliratkoztak a névjegyzékbe. Brüsszelben a 2547 regisztrált választópolgár 96,54 százaléka ment el végül szavazni, Koppenhága (95,46% / 2555), Párizs (95,39% / 1929), Hága (95,75% / 6308), Luxemburg (97,25% / 1017), Edinburgh (95,29% / 1423).

(Magyar Hang)