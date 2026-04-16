Külföld :: 2026. április 16. 23:29 ::

Több munkás életét vesztette egy hesseni üzemben történt balesetben

Három munkás meghalt, kettő pedig életveszélyesen megsérült egy németországi bőr- és szőrmefeldolgozó üzemben történt balesetben - közölte csütörtökön Hessen tartomány belügyminisztériuma.

A tájékoztatás szerint a két súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállították el a Runkel településen működő gyárból.

A helyi katasztrófavédelmi hatóságok közölték, hogy mindkét sérült életveszélyes állapotban van. A beszámolójuk szerint a baleset a cserzőüzem szennyvíztisztító medencéjében történt.

A tartományi belügyminisztérium korábban azt közölte, hogy az érintettek valószínűleg egymás után léptek be a medencébe, és ott szenvedtek balesetet.

Egyelőre nem világos, hogy a súlyos sérüléseket, milyen vegyszerek okozhatták, a tárca szerint jelenleg vizsgálják szén-dioxid-mérgezés lehetőségét is.

Az üzemben használt vegyszerek miatt a mentőszolgálatok azon tagjait, akik közvetlenül érintkeztek a sérültekkel, fertőtlenítik és elővigyázatosságból orvosi vizsgálatra küldik. Ez nagyjából 40-50 mentőst érint.

A hatóságok szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély.

(MTI)