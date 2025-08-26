Háború :: 2025. augusztus 26. 11:39 ::

Egyre több ukrán menekül a mozgósítás elől Fehéroroszág felé is

Megduplázódott a mozgósítás elől Fehéroroszországba szökni próbáló katonaköteles ukrán férfiak száma az idén az előző évekhez képest - áll az ukrán határőrség jelentésében, amelyet a Szledsztvie.Info című kiadvány ismertetett.

A közzétett adatok szerint az idén 911, 18 és 60 év közötti férfit tartóztattak fel a fehérorosz határon. Ez kétszer annyi, mint az előző három évben együttvéve: 2022-ben 61, 2023-ban 26, 2024-ben pedig 336 férfit vettek őrizetbe.

A legtöbb szökevényt Rivne megyében kapták el a határőrök, majd Zsitomir, Voliny és Kijev megye következnek a sorban.

Két napja Andrij Demcsenko, az ukrán határőrség szóvivője azt közölte, hogy az év eleje óta több mint 13 ezer állampolgárt vettek őrizetbe, akik megpróbáltak elmenekülni az országból.

(MTI)