Brit külügy: "ezek a bűncselekmények csak tovább erősítik eltökéltségünket Ukrajna támogatására"

A háború szándékos eszkalációjával ér fel a számos ukrajnai célpont ellen e héten elkövetett kiterjedt orosz támadássorozat, amelyben súlyosan megrongálódott a brit kormány globális kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központja és az Európai Unió képviselete is - áll a brit külügyminisztérium pénteken ismertetett állásfoglalásában.

A brit külügyi közleményhez támogatóként csatlakozott 26 EU-tagország is. A londoni külügyminisztérium által felsorolt uniós támogató országok között nem szerepel Magyarország.

A kommüniké szerint a kijevi EU-képviselet elleni támadás a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyását jelenti, mivel a diplomaták és a diplomáciai képviseleteken dolgozó alkalmazottak életének veszélyeztetése a diplomáciai kapcsolatokat szabályozó Bécsi Konvenció egyértelmű megsértése.

A brit külügyminisztérium állásfoglalása szerint a civil lakosság és a nem katonai létesítmények elleni szándékos támadások háborús bűncselekménynek számítanak, és a nemzetközi humanitárius törvények ilyen súlyos megsértéséért felelős parancsnokokat, a közvetlen elkövetőket és bűntársaikat el kell számoltatni.

"Ezek a bűncselekmények csak tovább erősítik eltökéltségünket és elszántságunkat Ukrajna támogatására az Oroszországgal szembeni védekezésében, valamint az átfogó, igazságos és tartós béke elérését célzó erőfeszítéseiben" - fogalmaz a brit külügyi tárca és a 26 EU-tagország pénteki nyilatkozata.

A közlemény szerint az EU minden területen folytatja és erősíti az Ukrajnának nyújtott széleskörű segítségnyújtást, és ennek részeként felgyorsítja az Oroszországgal szembeni 19. szankciócsomag összeállításának munkálatait.

A brit külügyminisztérium már csütörtökön, az orosz támadás napján behívatta Oroszország londoni nagykövetét, Andrej Kelint, akinek a tárca képviselői a kiadott tájékoztatás szerint "a lehetséges legerőteljesebb hangvételű tiltakozást" jelentették be az ukránok elleni "felháborító támadások", valamint a British Council kijevi központjában keletkezett károk miatt.

Keir Starmer brit miniszterelnök csütörtöki nyilatkozatában "ész nélküli" akciónak nevezte az ukrán főváros ellen végrehajtott, a British Council épületét is megrongáló orosz rakéta- és dróntámadásokat.

Starmer úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "gyerekeket és civileket gyilkol, és elszabotálja a békéhez fűződő reményeket".

(MTI)