Háború :: 2025. szeptember 27. 19:58 ::

Rendes gyerek ez a Zelenszkij: Ukrajna kész segíteni Magyarországnak az energiahordozók alternatív beszerzésében

Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében - jelentette ki Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök szombati kijevi sajtótájékoztatóján.

Az államfő elmondta: megegyezett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy októberben együttes ülést tart a két ország kormánya, és ezen Kijev felajánlja a megfelelő támogatást. "Lesz egy kormányülés Szlovákiában, ahol Ukrajna fel tud ajánlani és fel is fog ajánlani alternatív beszerzési lehetőségeket, de nem orosz olajról és nem orosz gázról van szó" - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy Kijev Budapesttel is megvitatná ezt a kérdést, de erre utaló jelzést Magyarországtól még nem kaptak.

Izraelből jött a Patriot

Az elnök a sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozta, hogy Ukrajnában már egy hónapja működik egy Izraelből érkezett Patriot légvédelmi rendszer, és az ősszel Ukrajna további két Patriot-rendszert kap. Az államfő erről több részletet nem volt hajlandó elárulni.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, milyen fegyvereket szeretne kapni az Egyesült Államoktól a két ország 90 milliárd dollár értékű megállapodása keretében, de Kijev kész külön megállapodásokat is kötni Washingtonnal egyes fegyverekről, beleértve nagy hatótávolságú eszközöket. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenleg minden orosz csapásra kizárólag saját nagy hatótávolságú képességeivel válaszol. "Ukrajna más fegyvereket is alkalmazott volna, ha rendelkezett volna velük, de nem támadásról, hanem válaszcsapásról van szó" - emelte ki.

Megmentették Lengyelországot az orosz dróntámadástól

Elmondta, hogy szeptember 10-én 92 orosz drón repült Lengyelország felé, Ukrajna a saját területén lelőtte a legtöbbet, de 19 drón elérte Lengyelország területét.

EU-párti elnök kell Moldovába

A vasárnap esedékes moldovai parlamenti választásokkal kapcsolatban Zelenszkij megjegyezte, hogy Oroszország nagyon szeretne befolyást gyakorolni Moldovára. Szerinte Oroszországnak az az érdeke, hogy legyenek olyan pártok a moldovai parlamentben, amelyek hozzá kötődnek. A következő lépés pedig az, hogy Moszkva-barát kormánya és államfője legyen az országnak "Ezt követően már orosz katonai jelenlét is lenne. Alapvetően erre törekszik Oroszország" - fejtegette az ukrán elnök. Kijelentette, hogy Ukrajnának, Európának és magának Moldovának is egyaránt fontos, hogy az EU-párti Maia Sandu maradjon az elnök, aki "barátságos Ukrajnával, tiszteletben tartja szuverenitását és területi épségét". "Igen, ha változások lesznek a parlamentben, később más változásokra is számítani lehet. Erről beszélek, ez a kockázat most mindenki számára" - figyelmeztetett az ukrajnai elnök.

(MTI nyomán)