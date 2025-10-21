Háború :: 2025. október 21. 18:37 ::

Kormányzó: harcok folynak Herszon egyik negyedéért

Harcok folynak a délkelet-ukrajnai Herszon város Korabel negyedéért a Dnyeper folyón lévő Karantén-szigeten - tájékoztatta a herszoni régió orosz ellenőrzés alá került területeinek kormányzója kedden a RIA Novosztyi hírügynökséget.

Vlagyimir Szaldo szerint a sziget az orosz Dnyeper haderő-csoportosítás "harci ellenőrzési övezetében" található. Elismerte, hogy ukrán katonák továbbra is "rejtőzködnek" a negyed lakó- és ipari épületeiben, hozzátéve, hogy az orosz fél felderíti és megsemmisíti őket.

A kormányzó vasárnap a TASZSZ-nak nyilatkozott először arról, hogy a régió székvárosának "felszabadítása" megkezdődött. Azt mondta akkor, hogy az orosz erők ellenőrzésük alatt tartják Herszon ipari övezetét a Dnyeper bal partján, valamint a folyó alsó szakaszán lévő szigeteken található nyaralóövezeteket.

Szaldo arról is tájékoztatta kedden a RIA Novosztyit, hogy az ukrán hatóságok Herszon utcáin összefogdossák a helyi férfiakat, hogy a frontra küldjék őket. Hangot adott véleményének, miszerint az ukrán hadsereg számára jelenlegi állapotában "reménytelen" feladat, hogy átkeljen a Dnyeperen, igaz, diverzánscsoportokat, ha csökkenő rendszerességgel is, de megkísérel átküldeni a bal partra.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1460 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúra több, az ukrán hadsereg által használt létesítményét, valamint több drón-, anyagi-műszaki és lőszerraktárt, három harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, egy sorozatvetőt, négy amerikai M777-es 155 milliméteres vontatott tarackot, egy irányított légibombát, továbbá 137 repülőgép típusú drónt.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" arról tájékoztatta a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget, hogy a Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad városban és környékén föld alatti gyártóüzemeket, köztük rakétagyárakat, drón-, üzemanyag- és lőszerraktárakat, valamint kommunikációs központokat ért csapás. Harkivban drónösszeszerelő műhelyt támadott az orosz hadsereg.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak "a kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete a TASZSZ-nak nyilatkozva kedden elmondta, hogy az elmúlt héten húsz civil, köztük egy gyermek vesztette életét Oroszország régióiban ukrán csapások következtében, 85 ember pedig, köztük hét kiskorú, megsebesült. Az áldozatok 71 százaléka dróntámadás következtében sebesült meg.

(MTI)