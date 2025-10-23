Háború :: 2025. október 23. 22:05 ::

Megint Libanonban bombáztak a zsidók

Az izraeli hadsereg támadást intézett a Hezbollah síita fegyveres szervezet kiképzőtáborai és rakétagyártó telephelyei ellen Libanonban csütörtökön - jelentette a hadsereg szóvivője.

Az izraeli légierő Libanon északi részein, al-Bekaa térségében támadott. A Hezbollah-célpontok között volt a síita szervezet egyik kiképzőtábora, ahol milicisták tartózkodtak, valamint a katonai infrastruktúrához tartozó más létesítmények.

"A hadifelszerelések tárolása, a terrorinfrastruktúra jelenléte és a Hezbollah harcosainak Izrael elleni katonai gyakorlatai a Libanon és Izrael közti megállapodások durva megsértését jelentik, és fenyegetést Izrael számára" - közölte a hadsereg szóvivője.

A szaúd-arábiai al-Hadat hírcsatornának izraeli részről úgy nyilatkoztak, hogy "a Libanonban végrehajtott támadások célja megakadályozni a Hezbollah katonai újjászerveződését. Nem fogjuk megengedni a Hezbollah katonai infrastruktúrájának újjáépítését."

"Együttműködünk Washingtonnal, az UNIFIL-lel (ENSZ-szel) és a libanoni hadsereggel. Minden fenyegetést közvetlenül Libanon területén kezelünk" - tették hozzá.

A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint ketten meghaltak az izraeli csapásokban al-Bekaa és Baalbek térségében.

(MTI)