Külföld :: 2026. július 2. 17:29 ::

Németország legnagyobb akkumulátoros energiatárolója épül Szász-Anhaltban

Németország eddigi legnagyobb akkumulátoros energiatárolójának építése kezdődik a szász-anhalt-i Klostermansfeldben - közölte a beruházó BW ESS. A létesítmény 2028-ra készülhet el, hogy jelentősen hozzájáruljon az áramkereskedelemhez, valamint a villamosenergia-hálózat stabilitásához.

A zürichi székhelyű BW ESS által megvalósított beruházás a vállalat közlése szerint elméletileg mintegy hárommillió háztartás villamosenergia-ellátását tudná biztosítani legalább négy órán keresztül. A cég elsősorban az áramkereskedelemből kíván bevételt termelni: a rendszer akkor tölti fel az akkumulátorokat, amikor a nap- és szélenergia-termelés miatt túlkínálat alakul ki, majd a nagyobb esti kereslet idején táplálja vissza az energiát a hálózatba.

A vállalat szerint az energiatárolók nemcsak a villamosenergia-árak kiegyenlítéséhez járulhatnak hozzá, hanem a hálózat stabilitását is javítják azzal, hogy segítenek a frekvencia, a feszültség és a hálózati terhelés megfelelő szinten tartásában.

A beruházás értékét a BW ESS nem hozta nyilvánosságra, ugyanakkor közölte, hogy a következő években összesen több mint egymilliárd eurót kíván befektetni Németországban. A társaság jelenleg öt európai országban és Ausztráliában működik, eddig több mint 540 megawattóra összesített tárolókapacitást helyezett üzembe.

A tervek szerint a 15 hektáros létesítményt a vállalat hosszú távon maga üzemelteti. A projekt várható élettartama mintegy 40 év, míg az akkumulátorokat körülbelül 20 évente kell cserélni.

Németországban az elmúlt években jelentősen nőtt az akkumulátoros energiatárolók száma és kapacitása. Az aacheni Műszaki Egyetem Battery-Charts adatbázisa szerint jelenleg 545 nagy energiatároló működik az országban, a teljes akkumulátoros tárolókapacitás pedig eléri a 29,6 gigawattórát. Ebből 22,1 gigawattóra a háztartási rendszerekhez, 5,9 gigawattóra a nagy energiatárolókhoz, 1,6 gigawattóra pedig a közepes méretű rendszerekhez kapcsolódik. A szivattyús energiatározók tárolókapacitása összehasonlításképpen 39 gigawattóra.

Az országban több további nagyszabású beruházás is előkészítés alatt áll. A Leag és a Fluence Jänschwaldéban 4000 megawattórás, Waltropban pedig egy 1800 megawattórás kapacitású energiatároló megépítését tervezi.

A Nemzetközi Energiaügynökség legutóbbi elemzésében kiemelte, hogy a költségek csökkenése és a villamosenergia-rendszerek rugalmassági igényének növekedése miatt az akkumulátoros energiatárolás világszerte egyre fontosabb szerepet tölt be az áramellátásban.

(MTI)