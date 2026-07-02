Átfogó ukrán dróntámadás érte Oroszországot, az orosz légvédelmi rendszerek az elmúlt éjszaka 327 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg több helyszínen - közölte a védelmi minisztérium csütörtökön.
A drónok 18 területen, továbbá a Krími Köztársaságban, az Azovi- és a Fekete-tenger vizei felett támadtak - írta a tárca.
Harminc ukrán dróncsapás érte a Nyizsnyij Novgorod-i területet. Egy civil életét vesztette a támadásban. Az előzetes adatok szerint négy sebesült is van. Őket sürgősségi orvosi ellátásban részesítették, egy személyt kórházba szállítottak. Több házat és egy ipari létesítményt lelőtt drónok roncsai rongáltak meg. A terület ügyészsége forróvonalat hozott létre azok számára, akik az ukrán fegyveres erők drónjainak a régióra mért támadása következtében sérülést szenvedtek - közölte a hatóság a Max csatornáján.
Több mint 25 drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület hat körzetében - derült ki Jurij Szljusarnak, a régió kormányzójának a Max-csatornán közölt tájékoztatásából. Hét robotrepülőt a Leningrádi, nyolcat pedig a Voronyezsi terület felett lőttek le.
A nyugat-oroszországi Belgorodi területet 24 óra alatt több mint 60 esetben érte támadás. Két ember meghalt, kilenc megsebesült - számolt be Alekszandr Suvajev, a terület ideiglenesen megbízott kormányzója.
A történtekkel párhuzamosan az orosz hadsereg hatalmas támadást indított ukrajnai célpontok ellen, Kijevben és Kijev megyében katonai-ipari, valamint üzemanyag- és energiaipari létesítményekre, Ukrajna más megyéiben pedig katonai repülőterekre mért csapást - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztériuma az Interfax jelentése szerint. A tájékoztatás szerint a csapásokkal az Ukrajna által Oroszország területén a polgári infrastruktúra ellen elkövetett támadásokra válaszoltak.
A tárca azt írta, hogy a tömeges csapást nagy hatótávolságú, nagy pontosságú légi, szárazföldi és tengeri fegyverekkel, valamint pilóta nélküli repülőgépekkel hajtották végre.
(MTI nyomán)