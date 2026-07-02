Háború :: 2026. július 2. 10:47 ::

Átfogó ukrán dróntámadás érte Oroszországot, miközben Moszkva hatalmas támadást indított ukrajnai célpontok ellen

Átfogó ukrán dróntámadás érte Oroszországot, az orosz légvédelmi rendszerek az elmúlt éjszaka 327 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg több helyszínen - közölte a védelmi minisztérium csütörtökön.

A drónok 18 területen, továbbá a Krími Köztársaságban, az Azovi- és a Fekete-tenger vizei felett támadtak - írta a tárca.

Harminc ukrán dróncsapás érte a Nyizsnyij Novgorod-i területet. Egy civil életét vesztette a támadásban. Az előzetes adatok szerint négy sebesült is van. Őket sürgősségi orvosi ellátásban részesítették, egy személyt kórházba szállítottak. Több házat és egy ipari létesítményt lelőtt drónok roncsai rongáltak meg. A terület ügyészsége forróvonalat hozott létre azok számára, akik az ukrán fegyveres erők drónjainak a régióra mért támadása következtében sérülést szenvedtek - közölte a hatóság a Max csatornáján.

Több mint 25 drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület hat körzetében - derült ki Jurij Szljusarnak, a régió kormányzójának a Max-csatornán közölt tájékoztatásából. Hét robotrepülőt a Leningrádi, nyolcat pedig a Voronyezsi terület felett lőttek le.

A nyugat-oroszországi Belgorodi területet 24 óra alatt több mint 60 esetben érte támadás. Két ember meghalt, kilenc megsebesült - számolt be Alekszandr Suvajev, a terület ideiglenesen megbízott kormányzója.

A történtekkel párhuzamosan az orosz hadsereg hatalmas támadást indított ukrajnai célpontok ellen, Kijevben és Kijev megyében katonai-ipari, valamint üzemanyag- és energiaipari létesítményekre, Ukrajna más megyéiben pedig katonai repülőterekre mért csapást - közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztériuma az Interfax jelentése szerint. A tájékoztatás szerint a csapásokkal az Ukrajna által Oroszország területén a polgári infrastruktúra ellen elkövetett támadásokra válaszoltak.

A tárca azt írta, hogy a tömeges csapást nagy hatótávolságú, nagy pontosságú légi, szárazföldi és tengeri fegyverekkel, valamint pilóta nélküli repülőgépekkel hajtották végre.

(MTI nyomán)