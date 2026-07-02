Anyaország :: 2026. július 2. 15:04 ::

Két postás halt meg munkavégzés közben a brutális hőség idején

Két postai kézbesítő is elhunyt a múlt heti brutális, 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A tragédiákról a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek – számolt be a Blikk nyomán az Index.

A bulvárlap felkereste a Magyar Postát, amely hivatalosan is elismerte, hogy az elmúlt napokban két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem nyilatkozhatnak. Őszinte részvétüket fejezik ki a hozzátartozóknak, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyászoló családokat, valamint az elhunytak kollégáit támogassák ebben a rendkívül nehéz időszakban.

A tragikus eset körülményeiről a Postás Szakszervezet sem kívánt bővebb felvilágosítást adni. Burján Ildikó elnök meglehetősen szűkszavúan reagált a lapnak küldött levelében, azt azonban kiemelte, hogy az emberi egészség védelme érdekében, valamint a munkavédelmi szabályok szigorú figyelembevételével a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon.

Mi Hazánk: soha többé ne fordulhassanak elő ilyen tragédiák!

Mély megrendüléssel értesültem arról, hogy a múlt heti, 40 Celsius-fokot meghaladó hőség idején két postai kézbesítő is életét vesztette munkavégzés közben. A tragédiákról először a közösségi médiában jelentek meg hírek, a Magyar Posta pedig azóta megerősítette a két kézbesítő halálhírét.

Sajnos nem ez az első hasonló eset. Két évvel ezelőtt Kelebián egy postás hőguta következtében vesztette életét. Akkor a Magyar Posta arra hivatkozott, hogy a dolgozó rendelkezésére állt védőital, ugyanakkor már akkor is felhívtam a figyelmet arra, hogy a 40 fok körüli hőségben ez önmagában nem jelent megfelelő védelmet, hiszen az ital rövid idő alatt felmelegszik, és nem képes ellensúlyozni a szélsőséges hőterhelést.

Volt postásként különösen megrendítettek a történtek. Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt kézbesítők családtagjainak, barátainak és munkatársainak. Meggyőződésem, hogy a hasonló tragédiák megelőzése érdekében a hőségriadók idején alapjaiban kell újragondolni a kézbesítés rendjét. Rendkívüli időjárási körülmények között a munkavállalók egészségének és életének védelme minden más szempontot meg kell hogy előzzön, ezért ilyen extrém forróságban nem szabad a kézbesítőket szabadtéri munkavégzésre kötelezni - írja közleményében Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének elnöke.