Anyaország :: 2026. július 2. 13:36 ::

Kedden szavazhat a parlament az ügynökakták nyilvánosságáról

Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten hétfőn és kedden a parlament, a képviselők egyebek között az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításáról is szavaznak majd.

Hallerné Nagy Anikó (Tisza), a parlament alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn a napirend előtti felszólalásokat az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik majd. Magyar Péter miniszterelnök külföldi útja miatt nem szólal fel napirend előtt az Országgyűlésben.

Ezt követően a parlament lefolytatja az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításához, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekhez, az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításához, illetve a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről szóló indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitáit.

A jogszabályokról a keddi ülésen szavaznak a képviselők. A keddi szavazások után az Országgyűlésben három általános vita várható. Ezek a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről, valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szólnak.

Az alelnök arra az esetre is kitért, hogy hétfőn Magyar Péter miniszterelnök javaslatára és Forsthoffer Ágnes házelnök kérésére az Országgyűlés többsége kézfelemeléssel döntött arról, hogy a házbizottság vizsgálja meg a személyes érintettséget illető felszólalások mikéntjét. Hallerné Nagy Anikó úgy fogalmazott, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök hétfői, interpellációval kapcsolatos döntése a házbizottság ülésén nem került szóba, a testület arról nem tárgyalt, a kérdést lezártnak tekintik.

(MTI)