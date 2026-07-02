Anyaország :: 2026. július 2. 14:21 ::

ORFK: fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak a nyári szezonban

Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott balesetmegelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban - közölték az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.

Dávid Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa elmondta, a közlekedésbiztonság hosszú távon javul Magyarországon, ugyanakkor a nyári időszakban - a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt - rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat.

Ismertette: a június 12-14-i hétvégén hét halálos balesetben 14-en vesztették életüket, 19-21-én hat balesetben nyolcan, míg 26-28-án öt balesetben kilencen haltak meg. Összességében a három júniusi hétvége alatt 18 halálos kimenetelű közúti baleset történt, 31 halálos áldozattal.

A balesetek okai között kiemelte a gyorshajtást, az elsőbbség meg nem adását, a szabálytalan irányváltoztatást és sávváltást, a figyelmetlenséget, az elalvást, valamint az ittasságot. Hozzátette: szerepet játszott több esetben a nem megfelelő sebességválasztás, a követési távolság be nem tartása, a vasúti átjáróban elkövetett szabályszegés, valamint voltak motorkerékpáros balesetek is.

A szakember hangsúlyozta: a rendőrség országos közlekedésbiztonsági akciót indított a nyári időszakra, amelynek célja a balesetek számának csökkentése. Ennek keretében a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülőövezetekben fokozott ellenőrzések lesznek, a rendőrség pedig sebességmérő eszközöket, drónokat és motoros egységeket is bevet.

Dávid Mónika felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári közlekedésben kiemelten fontos a türelem, az odafigyelés és a szabálykövetés, különösen a megnövekedett forgalom és a hőség miatt. Hangsúlyozta a követési távolság betartását, a szabályos sávhasználatot és a besorolás segítését is.

Külön kitért a gyermekek közlekedésbiztonságára, kiemelve: a nyári szünidőben nő a gyalogos, kerékpáros és rolleres gyermekek száma, ezért fontos a védőfelszerelések használata, valamint a gyermekek megfelelő biztonsági rendszerben történő szállítása.

Dávid Mónika arra kérte a közlekedőket, hogy a nyári hónapokban mindenki fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjen a halálos balesetek számának csökkentése érdekében.

Óberling József, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának korábbi vezetője a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a nyári időszakban történt halálos közúti balesetek rávilágítanak a közlekedésbiztonsági munka fontosságára, és arra, hogy a megelőzés továbbra is kiemelt feladat.

Elmondta, a közlekedésbiztonsági eredmények mögött hosszú évek szakmai munkája áll, ugyanakkor a jelenlegi helyzet is azt mutatja, hogy a beavatkozások és a megelőzés folyamatos fenntartása elengedhetetlen. Hozzátette, a közlekedésbiztonsági kommunikáció és szakmai munka folytatása fontos, és a feladatokat a jövőben is elhivatott szakemberek viszik tovább.

(MTI)