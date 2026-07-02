Friss hírek :: 2026. július 2. 13:54 ::

NAK: visszaáll a megszokott működési rendre a jégkármentesítő rendszer

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az Országos Jégkármérséklő Rendszer (JÉGER) működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ismét a megszokott működési rend szerint üzemeltetheti - közölte a NAK csütörtökön az MTI-vel.

A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégesőkárok mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el - írták.

A közlemény szerint a NAK a továbbiakban is a HungaroMet Zrt. szakmai jelzései alapján, az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30 százalék feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el - tették hozzá.