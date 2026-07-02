Összeütközött két autó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és Biatorbágy közötti terelésben; a baleset a sztráda minkét oldalát érinti, a torlódás öt kilomáteres - közölte csütörtök délelőtt az Útinform.
Azt írták, hogy az egyik baleset szenvedett jármű átlóg a szembe jövő oldalra, ezért a baleseti helyszín mellett a Győr felé vezet oldalon lezárták a belső sávot. Így nemcsak Budapest, de Győr felé is jelentős torlódás alakult ki az egy sávra szűkült szakaszon - tették hozzá.
(MTI)