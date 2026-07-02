Friss hírek :: 2026. július 2. 10:46 ::

Baleset miatt jelentős a torlódás az M1-es autópályán a Tatabánya és Biatorbágy közötti terelésben

Összeütközött két autó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és Biatorbágy közötti terelésben; a baleset a sztráda minkét oldalát érinti, a torlódás öt kilomáteres - közölte csütörtök délelőtt az Útinform.

Azt írták, hogy az egyik baleset szenvedett jármű átlóg a szembe jövő oldalra, ezért a baleseti helyszín mellett a Győr felé vezet oldalon lezárták a belső sávot. Így nemcsak Budapest, de Győr felé is jelentős torlódás alakult ki az egy sávra szűkült szakaszon - tették hozzá.

(MTI)