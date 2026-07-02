Anyaország :: 2026. július 2. 09:50 ::

Virághalmy Saroltát jelöli a közmédia átmeneti vezetőjének a Mi Hazánk

Virághalmy Saroltát jelöli a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) átmeneti vezetői posztjára a Mi Hazánk Országgyűlési Képviselőcsoportja, egyúttal tiltakozunk, hogy a jelölésre megszabott egy napos határidőt követően a jelölteket példátlan módon meg sem hallgatják (pedig csak a Tisza és a Mi Hazánk jelölt), s úgy választja meg ma a kormánypárti többség a közmédia új vezetőjének saját emberét, akinek nincs is semmilyen médiabeli múltja - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese, alább a folytatás.

Virághalmy Sarolta viszont közel 30 éves szakmai múlttal rendelkezik a magyar médiában, ebből mintegy 20 évig dolgozott a Magyar Rádió hírműsorainál – újságíróként kezdte, majd szerkesztőként, vezető hírszerkesztőként, oknyomozó riporterként bizonyított, jelenleg pedig a Magyar Jelen szerkesztő-műsorvezetője. Négy gyermeke van. Ismeri a közmédia minden zugát, a szerkesztőségi valóságot – mert ő maga is ott dolgozott évtizedeken át. A Magyar Rádió MTVA-ba történő beolvadása alatt a Rádiós Dolgozók Tanács alelnöke volt, amely szakszervezet egymagában több száz ember munkahelyét volt képes megvédeni a kirúgási hullámok hat éve alatt. A közmédiás évek után több vidéki televízió, rádió kialakítását is vezette, vagy részt vett azok létrehozásában. Pályája során soha nem tűrte a korrupciót és az igazságtalanságot. Fellépett a fehérgalléros bűnözők ellen, nem csak oknyomozó újságíróként, de média- és önkormányzati cégek pénzügyi átvilágításában való részvétellel is.

„Nem vagyok pártkinevezett, soha nem voltam az. Minden pozíciómat a saját munkámmal, kitartásommal és szakmai tudásommal értem el. Most mégis azért fogadom el tisztelettel a Mi Hazánk Mozgalom jelölését, hogy munkámmal biztosíthassam: a kollégák nyugodt körülmények közt, ne a holnaptól rettegve, valóban a szakmai kihívásokra koncentrálva dolgozhassanak, a nézők pedig kiegyensúlyozott tájékoztatást kaphassanak”, jelentette ki Virághalmy Sarolta.

A Mi Hazánk ezzel a jelöléssel világosan üzeni: a közmédia nem lehet pártok játékszere. Ide szakemberek kellenek, akik belülről ismerik a rendszert és a dolgozók valódi problémáit, és ha kell, van bátorságuk kiállni a kiegyensúlyozott tájékoztatásért és a szakmai szabályokért.