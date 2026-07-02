Anyaország :: 2026. július 2. 09:33 ::

Pócs Jánost nem érinti a vízhiány

120 településen harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. figyelmeztetést adott ki, miután megnőtt a vízfogyasztás, Szadán pedig teljesen elfogyott a vezetékes víz. Magyar Péter kedden arra kérte az embereket, hogy a következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet.

Ezek tekintetében Pócs János ellenzéki képviselőt lefotózták, ahogy tűzoltóslaggal öntözi a birtokát. A fotót Csík Miklós osztotta meg, aki a 2024-es önkormányzati választáson a Momentum színeiben indult a tarnazsadányi polgármesteri pozícióért.

A bejegyzésből nem derül ki egyértelműen, hogy a képviselő vezetékes vagy kútvizet használ a locsoláshoz. Az Index megkeresést küldött Pócs Jánosnak, de még nem válaszolt.