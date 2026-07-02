Anyaország :: 2026. július 2. 16:57 ::

Az Ófidesz fülkeforradalma után itt az Újfidesz "jogállami forradalma"

Magyar Péter érdeminek tartja az Alaptörvény-módosításra hagyott ötnapos társadalmi egyeztetési időt, 23 ezernél valamivel több észrevétel érkezett. A kormányfő szerint a mesterséges intelligencia korában gyorsan lehet összesíteni a javaslatokat - derült ki a mai sajtótájékoztatón.

Ez jelenleg egy gyors megoldás, átmeneti szabályozás. Lesz egy átfogó alkotmányozási folyamat, ami lehet, hogy megváltoztatja a köztársasági elnök hatáskörét, megválasztásának módját. Ha sokan mást javasolnak a képviselői mandátum hosszának korlátozására, akkor meg lehet változtatni az alkotmányozási folyamatban. Volt olyan javaslat, ami nyolc évben korlátozná ezt, viszont nyolc év elteltével újra választhatóvá tenné az érintett képviselőket. Aki azt mondja, máshol nincsenek ilyen korlátozások, az hazudik – állította a miniszterelnök, hozzátéve: egyetértettek abban a Velencei Bizottsággal, hogy az elmúlt tizenhat évben Magyarország foglyul ejtett állam volt.

Magyar Péter szerint április 12-én jogállami forradalom volt, "világosan ismerték az emberek a javaslatokat, és ennek tudatában hatalmazták fel ekkora többséggel a Tiszát". A kormányfő megjegyezte, "látható, hogy kik panaszkodnak a képviselői mandátumkorlátozás terve miatt".

(Index nyomán)