Anyaország :: 2026. július 2. 15:18 ::

Kormányszóvivő: társadalmi egyeztetés kezdődik az elektronikai berendezések biztonságáról

Társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságára és a veszélyes anyagok szabályozására vonatkozóan - jelentette be a kormányszóvivő csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Köböl Anita azt mondta, a szabályozásra azért van szükség, mert az Európai Unió 2025-ben több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak át kell ültetnie a saját jogrendszerében - jegyezte meg.

A kormányszóvivő szerint a módosítás lényege, hogy bizonyos speciális elektronikai és ipari alkatrészekben továbbra is lehet ólomot használni, mert ma még nincsen olyan alternatív anyag, amely megfelelően és biztonságosan használható lehetne helyettesítőként. Példaként néhány forrasztóanyagot, üveg- vagy kerámiaalkatrészt, illetve fémötvözetet említett.

Köböl Anita hangsúlyozta, a mentességek nem korlátlanok, a módosítás pontosabban meghatározza, mire és meddig vonatkoznak. A gyermekek által szájba vehető termékeknél szigorúbb szabályozást vezetnek be - ismertette.

(MTI)