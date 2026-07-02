Anyaország :: 2026. július 2. 09:06 ::

A szuper-titkosszolgálatot is lefejezte Magyar

Az előző kormány által kinevezett titkosszolgálati vezetők közül utolsóként távozik a Nemzeti Információs Központ (NIK) főigazgatója is. A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint Magyar Péter – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére – csütörtöktől mentette fel e tisztségéből Hatala Annát. A kormányfő korábban már menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóit.

A NIK legfőbb feladata az ország szuverenitását és biztonságát érintő hírszerzési, valamint bűnügyi információk elemzése és értékelése. Hatala Anna 2024 óta vezette a Rogán Antal szuper-titkosszolgálataként emlegetett központot. Hatala Anna (a korábbi országos rendőrfőkapitány lánya) korábban az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettese volt, de dolgozott a Belügyminisztériumban is, szakmai pályáját 2004-ben kezdte műveleti tisztként.

Az eddig általa vezetett NIK fő feladata – saját meghatározása szerint – 2022. május 25-ei létrehozása óta a kormánydöntések szakmai támogatása volt. Ehhez kivételes jogosítványokat kaptak. A központ széles körben hozzáférhet adatokhoz, információt és/vagy azok beszerzését kérheti az együttműködésre kötelezett szervektől.

Sulyok Tamás két éve, augusztus 20-ai hatállyal, az akkor a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal javaslatára egyszerre léptette elő nemzetbiztonsági vezérőrnaggyá Hatala Annát, Kiss Csabát (Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) és Oláh Krisztiánt (Információs Hivatal). A Tisza-kormány immár mindhármukat elküldte. Magyar Péter korábban, a kampány idején is többször jelezte, hogy szerinte a magyar szolgálatok nem szakmai alapon, hanem pártutasításra dolgoztak.

Az NMHH elnökét is felmentette Magyar

Javaslatomra a mai nappal felmentésre kerül dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, közölte a Facebookon a miniszterelnök szerdán este.

Tarr Zoltán még május végén jelentette be, hogy költségvetési biztost neveznek ki a közmédia vagyonát és munkavállalóit tömörítő MTVA-hoz, és az annak ellenőrzéséért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH).

Akkor a Koltay vezette hatóság a 24.hu megkeresésére azt írta erre: "jelenleg – az államháztartásról szóló törvény ismeretében – nem látjuk, hogy miként rendelhető ki jogszerűen költségvetési biztos vagy esetleg költségvetési felügyelő a megjelölt szervekhez. Az NMHH és az MTVA működése egyébként transzparens, és a jövőre nézve is együttműködési készségünket fejezzük ki minden olyan eljárás, vizsgálat tekintetében, amely megfelel a jogszabályoknak".

Koltayról 2024-ben derült ki, hogy az akkori miniszterelnök politikai igazgatójához, Orbán Balázshoz köthető MCC a magyar felsőoktatási viszonyokhoz képest kiugró fizetést ad egyes oktatóknak, így Koltay Andrásnak, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Médiatanács elnökének. Ő vezette az MCC Szólásszabadság Műhelyét, amelynek éves bérköltsége – adókkal, járulékokkal – 12 millió forint volt, miközben Koltay András volt az egyetlen munkatárs is.