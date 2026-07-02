Külföld, Háború :: 2026. július 2. 06:55 ::

Szennyezett talaj tisztítására tesztelik az óriás molnárpántlikát Ukrajnában

A háború miatt elszennyeződött talaj regenerálására végeznek kísérleteket Ukrajnában 2023 óta az óriás molnárpántlika (Miscanthus giganteus) nevű nagytermetű fűfajtával. A program a NATO támogatásával egy cseh egyetem irányítása alatt folyik.

A Bucsa kijevi előváros közelében fekvő Vorzel a Jan Evangelista Purkyne cseh anatómusról és fiziológusról elnevezett Ústi nad Labem-i egyetem (UJEP) vezetésével végzett kísérlet során igazolni igyekeznek az ázsiai származású növény szennyezőanyag-elnyelő, illetve szénhidráttároló képességeit.

"A cél a szennyezett övezetek talajmegújítása" - mondta az AFP francia hírügynökségnek Josef Trogl, az UJEP környezeti szakembere, aki bemutatott egy egykori cseh lignitbánya helyén kialakított kísérleti parcellát.

A régi bányák talajának megtisztítására a világban sok helyen - így Franciaországban, Kínában és Kanadában - is végeznek kísérleteket.

Ember Morissey, a nyugat-virginiai egyetem biológusa, az óriás molnárpántlikáról minap megjelent tanulmány egyik társszerzője elmondta, hogy a növény, amely képes kihajtani a szennyezett talajon is, olyan gyökérzetet növeszt, amely "képes magába szívni a fémeket, helyreállítva a talaj szervesanyagát".

"Ezen tulajdonságai miatt kiváló választás lehet a környezet megtisztítására" - mondta Morissey asszony.

Miközben a növény gyökerei foglyul ejtik a szennyező anyagokat, a talaj feletti, négy méteres magasságot is elérő szervesanyagtömege javarészt tiszta marad.

Josef Trogl hangsúlyozta, hogy az óriás molnárpántlika "a fotoszintézis révén előállított szervesanyag akár 40 százalékát is a talajba juttatja a gyökerein át, azaz jóval többet, mint a többi növény".

A növények a fotoszintézis révén képesek a szén-dioxidot oxigénné és szénben gazdag glükózzá alakítani.

A kukoricához és a cukornádhoz hasonlóan gyors fotoszintézisre képes óriás molnárpántlika a szenet a talajban tudja tárolni, hozzájárulva ezzel a regenerálódásához.

"A humusz kialakulása és a talaj termőképessége itt jobb, mint más növények alatt" - mondta még Josef Trogl, majd hozzátette, hogy az óriás molnárpántlika "segíti a talajban lévő mikroorganizmusokat a szerves szennyezőanyagok, mint például a kőolajszármazékok - gyorsabb lebontásában".

A vorzeli kutatásokat vezető Valentina Pidlisnyuk, az UJEP professzora emlékeztetett, hogy az övezetet az orosz csapatok 2022 február-márciusban megszállva tartották, 2022 áprilisában szabadították fel, majd 2022 őszén aknamentesítették.

Az ukrajnai születésű Valentina Pidlisnyuk, valamint ukrán és amerikai kollégái először a Donyec-medence 2014-ben történt orosz megszállása után gondoltak az óriás molnárpántlika alkalmazására. Az első, NATO által finanszírozott kísérletet 2016 és 2021 között végezték a kelet-ukrajnai régióban.

A növénynek ellenzői is vannak, akik a túlságos elszaporodásától tartanak. Josef Trogl azonban hangsúlyozta, hogy a növény nem magvakkal, hanem föld alatti gyökértörzsekkel (rizóma) szaporodik. Ráadásul - tette hozzá -, az égéshője megegyezik "a rosszabb minőségű szénével", továbbá szigetelőanyagok, illetve papírpép előállítására is alkalmas.

(MTI)