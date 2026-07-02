Külföld :: 2026. július 2. 13:12 ::

Litvánia eltörli az atomfegyverek állomásoztatásának alkotmányos tilalmát

Litvániában a parlamenti pártok megállapodtak, hogy törlik az ország alkotmányából azt a passzust, amely tiltja atomfegyverek állomásoztatását Litvániában - jelentette be csütörtökön a balti ország elnöke.

"Súlyosbodik a geopolitikai helyzet, és az alkotmányunk teljesen más körülmények között íródott" - jelentette ki Gitanas Nauseda.

Bár az államfő hangsúlyozta: Vilnius egyelőre nem tervezi atomfegyverek tárolását Litvánia területén, a tilalom eltörlésével az ország többé nem lesz korlátozva ezen a téren, "amennyiben a jövőben változnának a körülmények".

(MTI)