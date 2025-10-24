Háború, Külföld :: 2025. október 24. 17:31 ::

Walkie-talkie okozhatta a húszi vezérkari főnök vesztét

Egy hírszerzéssel foglalkozó izraeli blog szerint egy egyszerű, de gyakran használt walkie-talkie lehetett a kulcs ahhoz, hogy az izraeli erők célzottan likvidálhassák Muhammad al-Ghamari-t, a jemeni húszi erők vezérkari főnökét - írja a Neokohn.

Az Intelli Times izraeli hírszerzési blog szerint al-Ghamari arról volt ismert, hogy Motorola TLR7 típusú walkie-talkie-t hordott magánál. Ez a készülék állítólag megegyezik az Izraelben gyártott modellekkel, és különböző nevek alatt széles körben forgalmazzák kínai gyártók. Az Intelli Times szerint Al-Ghamari készüléke és az izraeli gyártmányú modell közötti hasonlóság felveti annak lehetőségét, hogy a kommunikációs eszköz volt az a sebezhető pont, amelyet az izraeli hírszerzés kihasználhatott, hogy nyomon kövesse és megcélozza őt.

A húszi vezérkari főnök walkie-talkieja először egy, a húszikhoz köthető médium csatornáján jelent meg, ami lehetővé tehette az izraeli hírszerzés számára, hogy később megpróbálja elfogni a készülék jelét.

זירת תימן: האם מכשיר הקשר של רמטכ"ל החות'ים ובכיריו הם שהביאו לחיסולם? בעקבות ההכרזה על חיסולו של מוחמד אל-ר'ומארי, הרמטכ"ל של החות'ים, בסוף השבוע פורסמו תיעודים שלו שהראו שבדומה למפקד כוח קודס האיראנ ומפקדי כוח רדוואן של חיזבאללה, השתמש במכשיר קשר טקטי. בדיקה של בלוג המודיעין… pic.twitter.com/YOQDs2wsGd October 22, 2025

Mint ismert, Izrael már korábban is sikeresen kihasználta az ellenfelei által használt különböző kommunikációs rendszereket, beleértve a Hezbollah által Tajvanról beszerzett csipogókat is.

Muhammad al-Ghamari célzott likvidálása idén augusztusban már a második merénylet volt ellene. A végzetes támadás egy húszi kormányülés során történt, amelyen al-Ghamari is részt vett. Míg a júniusi támadás csak megsebesítette, az augusztusi akció a vezető tisztségviselő ellen sikeresnek bizonyult. Al-Ghamari likvidálása jelentős hírszerzési és operatív sikert jelentett Izrael számára, ugyanis ő volt a jemeni terrorcsoport főparancsnoka, aki felelős volt az Izrael és a Vörös-tengeri hajózás elleni támadásokért.