Mindeközben Kijevben: a Venezueláért cserébe beáldozott Zelenszkij a béketerv utolsó simításairól ábrándozik

Ukrajna európai szövetségesei szombaton Kijevben tanácskoztak, hogy megvitassák az Oroszországgal folyó fegyveres konfliktusból kivezető béketerv utolsó simításait, az Ukrajnát támogató "tettrekészek koalíciójának" jövő heti franciaországi csúcstalálkozója előtt.

Tizenöt ország - közöttük Franciaország, Németország és Kanada - nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint az Európai Unió és a NATO képviselői találkoztak - idén első alkalommal - az ukrán fővárosban. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja videokonferencia segítségével vett részt a tanácskozáson - közölte Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója.

A tanácskozás első részében a keretokmányokat - közöttük a biztonsági garanciákról és a béketerv megközelítéseiről szólókat - vitatták meg, valamint a következő szakaszok ütemtervét - írta Umerov az első ülés után a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Területi kérdések

Újévi beszédében Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök kijelentette, hogy a béketerv 90 százalékban készen van, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a fennmaradó 10 százalék határoz a béke sorsáról, mert az Oroszország által elfoglalt területek sorsa továbbra is kulcskérdés. Az orosz csapatok Ukrajna területének mintegy 19,4 százalékát tartják ellenőrzésük alatt, ebből 0,94 százalékot tavaly foglaltak el a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) nevű amerikai agytröszt szerint.

Az ukrán vezérkar egyeztette az Egyesült Államokkal az ukrán hadsereg támogatására vonatkozó dokumentumot - közölte sajtótájékoztatóján szombaton Andrij Hnatov vezérezredes, vezérkari főnök. A dokumentum Hnatov tájékoztatása szerint négy részből áll, ezek arról szólnak, hogy milyen módon támogatják Ukrajnát, a hadsereg ellátását, helyreállítását és korszerűsítését, továbbá hogyan ellenőrizzék a megállapodások betartását, és hogyan reagáljanak a megállapodás megsértésére.

A vezérkari főnök hozzátette, hogy hasonló kétoldalú dokumentumok kidolgozásán dolgoznak más partnerekkel is.

Zsidócsere a minisztériumok élén

Volodimir Zelenszkij szombaton bejelentette azt is, hogy a legújabb kormányátalakítás keretében Denisz Smihal most leváltott védelmi minisztert javasolta energiaügyi miniszternek és első miniszterelnök-helyettesnek. Az elnök kérte ehhez a parlamenti képviselők támogatását, mondván, hogy a korábbi miniszterelnök tapasztalata létfontosságú az energiaellátás stabilitásának biztosításában az infrastruktúrára összpontosuló orosz támadások miatt.

(MTI nyomán)