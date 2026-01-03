Ukrajna európai szövetségesei szombaton Kijevben tanácskoztak, hogy megvitassák az Oroszországgal folyó fegyveres konfliktusból kivezető béketerv utolsó simításait, az Ukrajnát támogató "tettrekészek koalíciójának" jövő heti franciaországi csúcstalálkozója előtt.
Tizenöt ország - közöttük Franciaország, Németország és Kanada - nemzetbiztonsági tanácsadói, valamint az Európai Unió és a NATO képviselői találkoztak - idén első alkalommal - az ukrán fővárosban. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja videokonferencia segítségével vett részt a tanácskozáson - közölte Rusztem Umerov, Ukrajna főtárgyalója.
A tanácskozás első részében a keretokmányokat - közöttük a biztonsági garanciákról és a béketerv megközelítéseiről szólókat - vitatták meg, valamint a következő szakaszok ütemtervét - írta Umerov az első ülés után a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.
Területi kérdések
Újévi beszédében Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök kijelentette, hogy a béketerv 90 százalékban készen van, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a fennmaradó 10 százalék határoz a béke sorsáról, mert az Oroszország által elfoglalt területek sorsa továbbra is kulcskérdés. Az orosz csapatok Ukrajna területének mintegy 19,4 százalékát tartják ellenőrzésük alatt, ebből 0,94 százalékot tavaly foglaltak el a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) nevű amerikai agytröszt szerint.
Az ukrán vezérkar egyeztette az Egyesült Államokkal az ukrán hadsereg támogatására vonatkozó dokumentumot - közölte sajtótájékoztatóján szombaton Andrij Hnatov vezérezredes, vezérkari főnök. A dokumentum Hnatov tájékoztatása szerint négy részből áll, ezek arról szólnak, hogy milyen módon támogatják Ukrajnát, a hadsereg ellátását, helyreállítását és korszerűsítését, továbbá hogyan ellenőrizzék a megállapodások betartását, és hogyan reagáljanak a megállapodás megsértésére.
A vezérkari főnök hozzátette, hogy hasonló kétoldalú dokumentumok kidolgozásán dolgoznak más partnerekkel is.
Zsidócsere a minisztériumok élén
Volodimir Zelenszkij szombaton bejelentette azt is, hogy a legújabb kormányátalakítás keretében Denisz Smihal most leváltott védelmi minisztert javasolta energiaügyi miniszternek és első miniszterelnök-helyettesnek. Az elnök kérte ehhez a parlamenti képviselők támogatását, mondván, hogy a korábbi miniszterelnök tapasztalata létfontosságú az energiaellátás stabilitásának biztosításában az infrastruktúrára összpontosuló orosz támadások miatt.
(MTI nyomán)