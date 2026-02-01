Háború, Külföld :: 2026. február 1. 14:03 ::

"Működnek" a szankciók: Oroszország 15 milliárd dollárért adott el fegyvert 2025-ben

Vlagyimir Putyin szerint a teljesített szerződések, az új megrendelési portfólió és a „valós harci körülmények között” tesztelt fegyverrendszerek alapot teremtenek arra, hogy Moszkva 2026-tól még tovább növelje katonai exportját, különösen Afrikában, Ázsiában és a posztszovjet térségben – olvashatjuk az Economx honlapján.

Január 30-án, pénteken este Vlagyimir Putyin megbeszélést hívott össze Oroszország és a külföldi országok közötti katonai-technikai együttműködésről. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a nyugati nyomás Oroszország katonai-technikai partnereire csak fokozódott 2025-ben.

Ennek ellenére Moszkva teljesítette az összes exportszerződését. Belföldi katonai termékeket szállítottak 30 országba, a bevétel meghaladta a 15 milliárd dollárt.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint, melyeket a Financial Times idézett 2025 márciusában, Oroszország az elmúlt öt évben a világ három legnagyobb fegyverexportőrének egyikévé vált. A szállítások általános csökkenése ellenére Moszkva megelőzte korábbi versenytársait, és a harmadik helyet szerezte meg az Egyesült Államok és Franciaország mögött.



Az S-350 (Vityaz)

A nyugati nyomás ellenére minden szerződést teljesítenek. Az orosz elnök bízik abban, hogy a 2026-ra tervezett katonai exportvolumen jelentősen növekszik.

A 2026–2028-as időszakra további támogatási intézkedéseket vezetnek be a katonai export növelése érdekében. Szó esett az ügyfélkör bővítéséről is: Oroszország több mint 340 projektet valósít meg vagy fejleszt 14 országgal a katonai-technológiai együttműködés és partnerség területén.

Oroszország fő partnerei változatlanok: India, Kína, Egyiptom, Dél-Afrika és Algéria.

„A nyugati versenytársak alákínálják az áraikat, de az orosz felszerelésre nagy a kereslet a belső konfliktusokkal küzdő országokban. Érdeklődés mutatkozik a Szu-57, az S-400, az S-350 (Vityaz), a Pantsir, a drónok és a többszörös rakétavetők iránt. Az S-500 továbbra is stratégiai eszköz marad, nem exportra. Katonai-ipari komplexumunk pótolja a veszteségeket és növeli a termelést, beleértve a Kalasnyikov kézifegyvereket, a Tornado-S többszörös rakétavetőt (több mint 120 km-es hatótávolsággal és HIMARS-szerű pontossággal), valamint a fejlett rendszereket, mint például a fehérorosz-kínai Polonez” – magyarázta Vaszilij Dandykin katonai szakértő az Izvesztyiának.